Куда текут вода и деньги

Ситуация с водоснабжением в Крыму по-прежнему остается напряженной. По прогнозам директора Гидрометцентра России Сергея Борща, озвученным недавно на онлайн-конференции, приток воды в водохранилища Республики Крым во втором квартале этого года составит до 63% от нормы. Крымчанам остается надеяться на дожди, которые обычно проходят в мае-июне и способны улучшить ситуацию. Похоже, что еще немного и для крымских властей уповать на погоду станет устоявшейся традицией.
Издалека долго…
Проблемы с водоснабжением в Крыму начались с 2014 года, когда он вошел в состав России, и Украина в одностороннем порядке перекрыла поступление воды в Северо-Крымский канал из Херсонской области. А между тем, канал обеспечивал порядка 85 % всей потребности Республики в воде. Заверения украинских властей, что это сделано назло российским оккупантам, не выдерживают никакой критики — от этого страдают в первую очередь крымчане, которых до сих пор Украина считает своими гражданами. Режим водной блокады в Крыму продолжается и водоснабжением по дням и часам здесь никого не удивить.
Власти на региональном и федеральном уровне от слов перешли к делу — появились соответствующие финансовые вливания и специалисты с техникой. Чиновники утверждают, что водоснабжение стало приоритетным направлением федеральной целевой программы (ФЦП) развития Крыма и Севастополя на 2015–2020 годы. На создание новой системы водообеспечения было выделено 65 млрд руб. Цифра, согласитесь, немалая. Теперь программу продлили до 2022 года — возникли трудности с водоснабжением северной части региона. Так что вода из кранов крымчан пока только «капает» и то по расписанию. Особенно это заметно для жителей многоэтажек, которым пообещали поставить 22 новых насоса для подкачки воды. Посмотрим, как быстро они этого дождутся.
Примечательно, что уже в 2015 году всем было понятно, что ситуация с водоснабжением в Крыму будет год от года только ухудшаться. Но чиновники всех уровней отчитывались о том, что они закроют полностью вопрос с потребностью Крыма и Севастополя в воде к 2025 году, после реконструкции водовода и Межгорного водохранилища. В частности, об этом 7 октября 2019 года сообщал глава Росводресурсов Дмитрий Кириллов.
Время, вроде бы еще есть, но часики тикают и проблему пока не закрыли. Особенно остро это почувствовали в 2020 году — самом засушливом за последние 150 лет. Неужели нужно было ждать 6 лет (с момента присоединения Крыма к России), чтобы утвердить в 2020 году «Комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения Республики Крым и г. Севастополя». И это только план, предусматривающий выделение на его реализацию в 2020–2024 годах 48 млрд рублей. Надеемся, что он будет реализован. Смущает только то, что 7 лет раскачивались, а теперь за 4 года нужно все это успеть сделать.
Комплексная проблема
На брифинге по итогам поездки в Крым министра экономического развития России Максима Решетникова глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что первая ялтинская опреснительная станция обойдется бюджету около 3 млрд рублей.
«Уверен, что только опреснение даст гарантированный результат. По ялтинской площадке готовится технико-экономическое обоснование, примерный объем средств (…) около трех миллиардов рублей, источники финансирования есть. В принципе к работе уже приступили», — Аксенов
Глава республики уточнил, что технические параметры установки и производителя не называют из-за санкционного режима. За ялтинской планируют построить опреснительную станцию в поселке Фрунзе Сакского района для водоснабжения Симферополя.
Это, конечно, замечательно, но сколько воды будут давать эти установки и как она будет поставляться потребителям непонятно. Вот и некоторые эксперты подобной уверенности политиков не разделяют. И дело здесь не в том, что не указаны технические параметры установки и производителя — санкции дело политическое. А в том, что такие большие суммы проектов должны подтверждаться определенными критериями их назначения. По словам Евгения Веницианова, профессора кафедры экологии и управления водными ресурсами экологического факультета РУДН, доктора физико-математических наук, профессора, заведующего лабораторией охраны вод Института водных проблем РАН, сложность заключается в том, что подобные программы составляются чиновниками, а ученые привлекаются избирательно, как правило те, к которым у чиновников есть доверие.
«Сначала пишется задание, потом создается группа специалистов и т. д. Все это имеет определенное обоснование. Какие проекты, почему, что они дадут с точки зрения экологии и водоснабжения? И, конечно, обязательно учитывается экономический фактор. Поэтому я не могу комментировать то, в чем я участия не принимал. Но что меня настораживает… Вот, 48 миллиардов рублей — на что их хотят тратить? И как-то меня насторожила сумма 3 миллиарда на опреснительную установку, и то, что это сказал Аксенов. Где будут строить, кого будут снабжать водой? Не ясно. Названа только сумма. Даже о производительности этой установки не сказано в этих сообщениях. Поэтому я как-то настороженно отношусь ко всей этой истории. Может быть, такие большие деньги приведут к какому-то эффекту», — отметил Евгений Веницианов.
Может дело в том, что подобные проблемы обсуждаются без привлечения соответствующих экспертов из разных областей, а потом распространяются СМИ с зачастую противоречивой трактовкой? А может какие-то структуры «проталкивают» свои корыстные интересы, прикрываясь экономической, социальной, политической и другой необходимостью?
«А проблема должна обсуждаться научным сообществом — очень серьезно и обязательно публично, чтобы отсечь интересы различных лоббистов. Тогда можно реально обсуждать эти вопросы — в комплексе, когда мы увидим всю проблематику и все возможности. Ведь может быть очень много различных вариантов решения этой проблемы. Если бы начали заниматься этим 6–7 лет назад, то за год, может быть, что-то серьезное придумали. И осталось бы время на спокойную реализацию», — подытожил профессор.
По цене золота
Острая нехватка питьевой воды усугубляется тем, что практический каждый год растут тарифы на ее потребление. Если в первом полугодии 2021 года тарифы на воду и стоки остаются на уровне 2020 года, то с 1 июля 2021 года предельная стоимость кубического метра питьевой воды для населения не превысит 32,69 руб., на водоотведение — не более 32,69 руб. за кубометр.<...>
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Роман Молотов
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