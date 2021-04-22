Что останется нашим детям?

Интересен такой вопрос: почему активистов, отстаивающих Форосский парк, называют пособниками врагам (интересы Украины)? Допустим, я — человек, отстоявший все митинги за Россию в 2014-м, голосовавший за Россию на референдуме. Это значит, что мне теперь должно быть наплевать на родной Крым, в котором массово уничтожаются деревья, идут беспощадные застройки в угоду тем, кто имеет хорошие деньги? Это значит то, что кто-нибудь из Татарстана может приехать и уничтожить 200-летний парк, который не тронули даже фашисты во время Великой Отечественной, только потому, что им так захотелось, потому что они имеют деньги? Имеют деньги, чтобы рубить и застраивать, где и что захочется.
Можно переписать законы, подогнать их под себя, чтобы все это выглядело «законно». На общественников устраивают травлю, взламывают чаты. Мы вступились за землю, на которой живем с самого рождения, за наши парки, за нашу неповторимую природу! Но что может быть сильнее, чем власть капитала. И знаете, первым делом, хотелось бы уничтожить частную собственность, чтобы никакая тварь не смогла захапать то, что по праву принадлежит всем. Чтобы не смогли больше надругаться над нашими парками, над нашими любимыми, неповторимыми и такими родными крымскими уголками! А спекулировать «лагерем для деток» — низко. Ваши детки отдохнут и уедут, а что останется деткам крымчан? Любоваться вашими отелями, лагерями и виллами, вместо нашей крымской природы? Не бывать этому!
Даниэль Бронтэ
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