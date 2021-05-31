Погорельцам помогли только коммунисты

Пожар в многоквартирном доме – чрезвычайное происшествие, и здесь уже неважно, есть ли пострадавшие или нет. Для многих семей — это трагедия, ведь они зачастую лишаются не только жилья, но и всего, что заработано непосильным трудом. Крымские коммунисты готовы прийти на помощь людям, оказавшимся в подобной непростой жизненной ситуации.
В ночь с 8 на 9 мая в с. Табачное Бахчисарайского района загорелась одна из квартир в многоквартирном доме, расположенном на улице Школьной. Причиной и единственной жертвой пожара стал один из жильцов, злоупотреблявший спиртными напитками. Вскоре огонь перекинулся на соседние квартиры, однако жильцы сумели покинуть охваченное огнем жилье. В сгоревшем 24-квартирном доме постройки 40-х годов прошлого века проживало 13 семей, которые в один момент остались на улице, лишившись всех вещей, документов и крыши над головой. Практически все деревянные части второго этажа — крыша, лестничные пролеты и др. сгорели полностью. Представители Бахчисарайского и Ялтинского отделения КПРФ, и просто неравнодушные люди оказали посильную помощь пострадавшим — привезли детские вещи, игрушки, холодильник, микроволновую печь, бытовую химию и денежные средства.
«К сожалению жильцам сгоревшего дома пока не предоставили временного жилья, семьи ютятся каждая, где может. Местная администрация предложила погорельцам места в заброшенном садике, но там нет никаких условий для проживания, и люди были вынуждены отказаться», — прокомментировал Игорь Горюнов, член Бахчисарайского районного отделения КПРФ.
Фактически сейчас все зависит от комиссии, которая будет проводить экспертизу и по ее результатам будет приниматься решение — признать дом аварийным, снести его и расселить жильцов, или восстанавливать его. А пока люди вынуждены жить у родственников или знакомых, хотя любому человеку понятно, что такая ситуация не может длиться долго.
Роман Молотов
Фото предоставлено
Игорем Горюновым
Комментарий
Андрей Кочеихин, коммунист, секретарь Ялтинского городского отделения КПРФ
Считаю, что в такой ситуации помочь людям — это необходимость и долг каждого человека. Пройти мимо такой беды для меня, как человека и коммуниста, неприемлемо, поэтому в числе прочих оказал посильную помощь погорельцам. У нас много отзывчивых людей, которые всегда готовы прийти на помощь ближнему, но многое зависит от решения, которое в данном случае примет местная администрация — восстанавливать пострадавший дом или нет и за чей счет. Похожая ситуация была в Ялте, когда в результате пожара жильцы остались один на один с подобной проблемой. В бюджете средства не предусмотрены.
Хочется сказать в целом, что сейчас необходимо провести инвентаризацию проблем во многих сферах нашего общества. Округ большой и если в Ялте я понимаю перечень вопросов которые необходимо решать, то здесь в Бахчисарайском районе еще предстоит встречаться с избирателями для уточнения наболевших вопросов на местном уровне. Ну, а генеральная линия работы прописана в программе КПРФ и ее тоже необходимо выполнять.
К примеру, по Ялте уже есть четко обозначенные проблемы: добиться строительства школы в 10-м микрорайоне на 1 100 учеников по улице Темирязева, не допустить строительство опреснительных установок в Ялте, восстановить силами «Водоканала» беспрерывную подачу воды — ее достаточно, только нужно рационально использовать доступные ресурсы и восстановить водопроводную сеть, построенную еще в советские времена.
Также важной проблемой является подготовка к передаче ГУП «Водоканал Южного Берега Крыма» в структуру «Вода Крыма» — это неприемлемое для местных жителей решение. Они считают, что абсолютно неуместно, когда Симферопольский ГУП «Вода Крыма» распоряжается водными ресурсами на Южном берегу полуострова. Нами уже создана инициативная группа, которая посылает запросы в соответствующие инстанции и требует отмены этого решения.