КПРФ — За сильную, справедливую, социалистическую Родину – за СССР!

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Провальный курс «Единой России»
Итоги работы правительства за прошлый год показали, что нынешний курс развития страны является провальным.
• Экономика просела на 3 %.
• Снижения ВВП в первом квартале нынешнего года примерно на 2 %.
• В первые месяцы нынешнего года темпы обнищания граждан увеличились в 4 раза. В первом квартале доходы упали на 3,6 %. В сфере малого бизнеса зарплаты за последний год рухнули на 17 %. «Средний класс» стремительно сокращается и маргинализируется.
• За последние два года население России сократилось на миллион. А за первый год работы нынешнего правительства превышение смертности над рождаемостью составило почти 700 тысяч.
• Со времени развала СССР страну покинули более 600 тысяч высококлассных ученых, занимающихся исследовательской деятельностью, от которой напрямую зависит технологическое развитие. 59 % студентов хотят уехать за границу.
• Рост цен на лекарства в первом квартале нынешнего года в среднем составил 9 %, а препараты, пользующиеся наибольшим спросом, подорожали на 20 %.
• Общий размер задолженности граждан перед банками перевалил за 21 триллион рублей, сравнявшись с федеральным бюджетом.
• Официально признано, что у нас 20 миллионов нищих – каждый седьмой житель страны.
В стране нарастают главные системные угрозы. Угроза вымирания. Угроза ускоренного массового обнищания. Угроза дальнейшего экономического и технологического отставания. Угроза истощения интеллектуального потенциала.
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КПРФ предлагает эффективную антикризисную программу развития, принципиальный пересмотр социальной и экономической политики
• Поднять уровень расходов на медицину хотя бы до 5 % от ВВП.
• Победа над бедностью и существенное увеличение реальных доходов граждан.
• Повышение рождаемости и снижение смертности.
• Прожиточный минимум должен быть увеличен минимум до 25 тысяч рублей в месяц в соответствии с реальными потребностями людей и реальной стоимостью хотя бы элементарного выживания.
• Максимальная поддержка аграрного сектора со стороны государства для обеспечения продовольственной безопасности и продовольственного суверенитета России.
• Поддержка отечественной науки, принципиальное укрепление ее связи с производством.
Россия обладает гигантскими средствами для реального прорыва. Но их нужно использовать в интересах страны и общества, а не как кормушку для алчной олигархии, способной лишь грабить и паразитировать.
«ЕР» игнорирует и блокирует предложения и инициативы КПРФ
Наши народные предприятия своим примером доказывают, каких впечатляющих результатов можно достичь, опираясь на принципы социальной справедливости и честного коллективного труда.
Мы настаивали на включении в проект новой Конституции 15 важнейших поправок, направленных на обеспечение социальных прав трудящихся, пенсионеров, семей с детьми. На ускорение экономического развития. На преодоление демографического кризиса.
Мы внесли в Думу 12 законов, принятие которых способно принципиально оздоровить ситуацию в экономике, финансовой сфере, медицине и образовании. Предложили свой проект бюджета развития.