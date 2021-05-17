Восемь шагов против кризиса

План антикризисных мер КПРФ основан на передовом опыте и предложениях лучших специалистов.
ШАГ 1. Богатства и недра страны — для народа
Богатства России должны служить народу. С олигархией пора покончить. Мы — за национализацию нефтегазовой отрасли. Одна только эта мера увеличит доходы казны на триллионы рублей.
Национализация ключевых банков, электроэнергетики, железных дорог, систем связи, предприятий ВПК позволит создать мощный государственный сектор экономики. Страна избавится от диктата иностранного капитала. Плановый характер развития расширит конкурентные возможности России.
ШАГ 2. Нет — доллару
Пора восстановить наш экономический суверенитет страны и защитить Россию от диктата доллара. Центробанк нужно вывести из-под влияния Федеральной резервной системы США. Он обязан служить развитию нашей экономики. Контроль государства над банками и валютными операциями позволит остановить дикий отток капитала за границу. Мы решим вопрос о выходе России из ВТО. По причине вступления в эту организацию страна потеряла триллионы рублей.
ШАГ 3. Да — развитию науки и промышленности
Индустриализацию XXI века не провести без возрождения науки. России нужна мощная современная промышленность на основе высоких технологий. Ее важнейшими отраслями должны стать микроэлектроника, робототехника, станкостроение. Только тогда мы выживем в мире растущей глобальной конкуренции. Настойчивость КПРФ позволила принять закон «О промышленной политике». Нужно заставить власть исполнять его. С Правительством народного доверия данный закон заработает.
ШАГ 4. Возродим деревню
Земля России способна прокормить до миллиарда человек продуктами лучшего качества. Уже сегодня мы продаем сельхозпродукции на 30 млрд долларов. Возродить деревню и вернуть в севооборот 40 млн га заброшенной пашни — значит дать экономике еще 50 млрд долларов при обеспечении своего населения качественными продуктами. Мы повернем государство лицом к селу. Направим в агропром не менее 10 % бюджетных средств. Поддержим коллективные хозяйства, фермеров, крестьянские подворья и кооперацию. Все это позволит возродить деревню.
ШАГ 5. Нет — кредитам для заграницы
Золотовалютные резервы, средства Фонда национального благосостояния и Резервного фонда — это десятки триллионов рублей. Российская Федерация долгие годы кредитует своих зарубежных соперников, кормит Техас и Канзас. Пора использовать эти средства для собственного развития.
Абсолютное большинство российских территорий опутаны долгами. Регионы страны необходимо срочно поддержать. КПРФ — за замену коммерческих кредитов дотациями и субвенциями из федерального бюджета.
ШАГ 6. Строгий контроль цен
Государство обязано строго контролировать цены на товары первой необходимости, топливо и лекарства. Расходы на услуги ЖКХ не должны превышать 10 % от общего дохода семьи. Этот фактор является важнейшим условием экономического развития страны. Без реализации этих мер социальное благополучие граждан не обеспечить.
Правительство России обязано регулировать тарифы на электроэнергию, топливо и транспортные перевозки.
ШАГ 7. Остановим обнищание народа
Власть цинично нарушает норму Конституции: Россия — социальное государство. Раскол на богатых и бедных углубляется.
КПРФ восстановит справедливость. Мы обеспечим доступность и высокое качество образования, гарантируем молодым первое рабочее место. Заработает широкая система дошкольного воспитания. Материнство и детство получат заботу государства.
Особое внимание — пожилым людям и инвалидам. Без промедления будет принят закон о «детях войны».
ШАГ 8. Правительство народного доверия
России необходимо авторитетное, профессиональное и патриотичное Правительство народного доверия. Оно укрепит национальную безопасность и гарантирует суверенитет страны. Его подходы повысят боеготовность Вооруженных Сил, обеспечат информационную и технологическую безопасность России.
Предстоит многократно нарастить усилия по сближению братских народов СССР, их экономической и культурной интеграции. Нужны масштабные программы поддержки соотечественников за рубежом.
Фотоколлаж Романа Молотова