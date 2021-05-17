Мы готовы бороться и работать для людей

На прошедшем Съезде КПРФ был заслушан политический отчет, освещающий деятельность партии за последние четыре года, а также подробный анализ, раскрывающий все болевые точки социально-экономического кризиса, нависшего над нашей страной, и конкретные пути для выхода из него.
В работе ХVIII съезда КПРФ от Крымского отделения принимали участие два избранных делегата: Богатыренко С. В. и Таранина О. А.
Хочу отметить, что все те слухи о расколе партии, распространяемые в СМИ, оказались несостоятельными. И это еще раз доказал Съезд, на котором коммунисты собрались для решения задач, направленных на борьбу за лучшее будущее нашей страны. Молодые, умные, талантливые коммунисты вошли в состав руководящих органов партии: Президиум, состав Центрального Комитета, а также Центральной контрольно-ревизионной комиссии, чтобы более энергично воплощать в жизнь программу партии «Десять шагов к достойной жизни». От Крыма в руководящие и контрольные органы вошли: Богатыренко С. В., Саенко В. Н., Багдасаров Ф. К. и Таранина О. А.
Одним из главных решений этого Съезда стало единогласное избрание Председателем КПРФ Геннадия Андреевича Зюганова. Это показало единство в партийных рядах и выбор правильного курса на омоложение партии. Сочетание опыта ветеранов партии и энергии молодых коммунистов позволит достичь реальных целей в борьбе с обнаглевшими «хозяевами жизни», набивающими карманы за счет простого народа, разворовывающими страну и нещадно уничтожающими природные ресурсы.
Коммунистическая партия по-прежнему является лидером протестного движения, реальной оппозицией правящим властям, виновным в деградации экономики, социальной и культурной жизни, принижении роли человека труда. По словам лидера коммунистов Геннадия Зюганова, сегодня Россию опрокинули в периферийный капитализм, и этот уродец уже не оставляет новым поколениям крупных культурных ценностей. Он — пожиратель талантов и угнетатель творческой инициативы. Важно крепить единство с истинно творческой интеллигенцией. Ее лучшие мастера многие годы поддерживают связи с КПРФ.
Только компартия может помочь населению России увидеть суть вещей, позволит преодолеть апатию, сформирует задачи и поднимет людей на борьбу против капиталистов.
На основе коммунистической идеологии настойчиво укрепляется партийная вертикаль и совершенствуется организационная структура партии. Сегодня КПРФ целеустремленно развивается и воплощает в жизнь принятые решения. В наших рядах сейчас 162 тысячи членов. За отчетный период коммунистами стали 64203 человека. В Крыму численность партии и ее сторонников превышает 10 тысяч человек и каждый год их количество растет.
Людям, способным мыслить, вновь ясно: благородной, ответственной и честной может быть лишь та политическая линия, которая ведет к победе социализма. Своей неустанной борьбой за него мы должны подавать обществу пример и убеждать: перемены нужны и возможны. В нашем упорстве — залог социалистического возрождения Родины.
Возвращаясь к задачам, поставленным на Съезде, хочу отметить, что как этап борьбы партии за достижение задач изменения политического и социально-экономического курса развития страны, важнейшим является участие КПРФ в выборах в Государственную Думу ФС РФ VIII созыва. Формирование Правительства народного доверия, для защиты прав граждан и укрепления депутатской вертикали КПРФ. Разоблачение и отмена антинародных решений, принятых парламентским большинством Государственной Думы, представленным «Единой Россией». Одной из приоритетных задач КПРФ является отмена людоедской пенсионной реформы. Освобождение от кабальных потребительских кредитов, увеличение МРОТ до 25 тысяч рублей. На данный момент Крым не представлен в ГД от КПРФ, а это значит, что многие проблемы простых крымчан зависят от антинародных решений партии власти. Все вопросы крымчанам приходится задавать напрямую президенту, а не избранным парламентариям. Поэтому в Крыму с молчаливого согласия единороссов продана Массандра, Новый Свет, Коктебель, детские санатории и лагеря, уничтожаются особо охраняемые природные территории, а также нашумевший и чуть было не уничтоженный парк львов Тайган. Против разграбления, уничтожения и преступной приватизации выступила и продолжает выступать только фракция КПРФ. Усилив наши ряды в Госдуме, мы сможем противостоять беспределу единороссов.
По своей социальной природе КПРФ была и остается партией трудового народа. Вести трудовых людей к этому выбору — наша с вами судьба, наша миссия, наша ответственность. Если мы не исполним своего долга перед рабочим классом, его не исполнит никто.
КПРФ — работать для людей!
Первый секретарь КРО КПРФ Сергей Богатыренко