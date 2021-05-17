Прекратить стрельбу, кровь и убийства!

От имени всех крымских коммунистов выражаю глубокие соболезнования всем жертвам чудовищного теракта в городе Казани, их родным и близким! Испытываю огромное потрясение от событий, случившихся в казанской гимназии № 175. Желаю быстрейшего выздоровления всем, кто получил ранения и травмы в результате произошедшего террористического акта.
Страшная трагедия, случившаяся в Казани, как лакмусовая бумажка показывает, реальное положение дел современного общества в воспитании морально-нравственных качеств молодежи, их целеуказаний, жизненных приоритетов, чувства товарищества. Мы видим насколько глубоко больно наше общество. Совсем недавно Крым потрясла аналогичная трагедия в Керчи и вот тебе снова. Возникает простой вопрос, неужели нет ничего, что могло бы удержать молодых парней на этом свете? Ни любовь к родителям, ни любимая девушка, ни друзья? Как так, у подростка абсолютно нет желания жить, плюс необузданная агрессия и ненависть к окружающим. На самом деле это и есть звериный оскал капитализма. При котором 20-летние ребята не видят себя в этой жизни, не видят своего будущего и под постоянным натиском дебильных, аморальных передач по телевизору превращаются в сумасшедших психов и монстров, готовых расстреливать своих соучеников и учителей.
Советскому человеку и в голову не могло прийти, что такое возможно. В огромном Советском Союзе с населением более 250 млн человек, за 70 лет НИ ОДИН подросток не расстрелял своих соучеников, а при капитализме школьные теракты идут бесконечной чередой.
А ведь в советских школах вообще не было никакой охраны.
Сейчас учебные заведения больше похожи на тюрьмы, но проблемы безопасности это не решает. Потому-что бороться надо не со следствием, а с причинами происходящего, а главная причина - это капитализм!
Чтобы предотвратить новые школьные бойни, надо перестать быть больным обществом. А для этого нужно, чтобы не было дикого имущественного расслоения, несправедливость которого дети и подростки очень хорошо ощущают. Нужно, чтобы наша молодежь смотрела в будущее с уверенностью, чтобы ее не терзали страхи остаться без образования, без работы, без средств к существованию. С другой стороны, надо чтобы в обществе не было присущего капитализму культа успеха любой ценой. И, конечно, нужно спасать нашу молодежь от вала дешевых синтетических наркотиков, который захлестывает страну. Напомню, в Советском Союзе этой страшной беды – наркомании – практически не было!
В общем, покончить со школьными терактами можно, только оздоровив общество в целом. Сделав его социально справедливым. Поставив перед людьми достойные жизненные цели. Как это было в СССР. Хотите прекратить стрельбу, кровь и убийства? Идите на выборы и меняйте звериную власть на человеческую. И дети останутся живы. Единственный выход – это социализм. А социализм – это КПРФ.
Сергей Богатыренко