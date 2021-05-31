Пионер - значит первый!

День пионерии отмечается 19 мая. В этом году исполнилось 99 лет со дня основания Всесоюзной пионерской организации имени В. И. Ленина. Пионерия просуществовала 69 лет, за это время в ее ряды вступило более 210 млн человек. Сейчас те подростки, для кого принципы – быть лучшими в труде, учебе и спорте – остались актуальными, также становятся пионерами.
Почти век
Ни один пионер не обходится без красного галстука — символа коммунистической партии. Кроме того, три конца пионерского галстука символизируют связь трех поколений — пионеров, комсомольцев и коммунистов. А девиз «Будь готов!» помнит не только старшее поколение, но и люди среднего возраста, заставшие пионерию Советского Союза и выросшие на этом. Каждый атрибут пионера, будь то клятва перед товарищами или ношение формы, использовался как метод воспитания нужных качеств характера, которые востребованы в любом развитом обществе.
Говоря о празднике — в советское время практически каждый знал, что в мае есть три основных: Первомай, День Победы и День пионерии. Последний, к слову, отмечался проведением митингов, награждением отличившихся и определением победителей по сбору макулатуры и металлолома. Уже став взрослыми, многие с теплотой вспоминают те годы, когда они были пионерами. В то время еще оставались актуальными такие качества пионеров как честность, скромность, правдивость, трудолюбие, исполнительность. Но все кануло в Лету.
Всесоюзная пионерская организация имени В. И. Ленина закончила свое существование 28 сентября 1991 года. Сегодня в России есть некоторые аналоги пионерских организаций, которые носят негосударственный общественный характер: Российское движение школьников, Союз пионерских организаций — Федерация детских организаций. Собственные детско-подростковые движения, кажется, мечтает создать каждое ведомство. Из недавнего — 15 мая 2017 года СК РФ сообщил о планах создать молодежное движение «Юные следователи», чтобы воспитывать будущих криминалистов. Но единой массовой детской организации в стране с советских времен так и не появилось.
Пионеры наших дней
Современное молодое поколение, как это ни банально звучит, отличается своим более прагматичным взглядом на жизнь. В тоже время передовые технологии приводят к тому, что детям трудно приготовить еду на костре, а не на плите, обойтись без смартфона, компьютера и других благ цивилизации. Однако перед взрослыми стоит непростая задача воспитания — передать общечеловеческие ценности, знания, умения от старшего поколения к младшему. К примеру, если человеку дать компьютер, но не научить тому, как его сделать, это приведет к потере знаний, а, соответственно, постепенно к общему упадку, когда сломанным компьютером будут колоть орехи. Пионерия позволяет ребенку расти в личностном плане, дать определенные навыки, знания и умения. Отдельно можно выделить вопрос понимания — проблема отцов и детей остается актуальной во все времена: дети не понимают, как живут взрослые, а те не понимают детей.
О современных пионерах-школьниках нам рассказала Анастасия Артамина, депутат Багеровского поселкового совета:
— У нас в организации состоит 150 детей — учащихся двух школ. Им очень интересно быть пионерами, они с удовольствием надевают и носят пионерские галстуки и участвуют в различных мероприятиях. Раньше, до введения карантинных мер, проводились различные пионерские мероприятия: организовывали субботники, 19 мая участвовали в конкурсе строевой песни, устраивали пионерские костры, собирали активистов для подготовки выступлений на концертах, принимали участие в волонтерских акциях, посещали ветеранов Великой Отечественной войны, поздравляли учителей-пенсионеров, много лет проработавших в школе.
К сожалению, сейчас в образовательных учреждениях подобные мероприятия не проводят ввиду серьезных ограничений. Учитывая то, что наша организация не имеет официального статуса, в отличие от той же «Юнармии» или Российского движения школьников, то и, соответственно, возможности организовывать какие-либо мероприятия нет никакой. Если нам даже на 9 Мая запретили проведение массовых мероприятий, то о Дне пионерии и говорить не приходится. В позапрошлом году мы смогли достойно его отметить — к нам приезжали пионеры из Москвы, мы провели дружеские соревнования и в целом все прошло на достаточно серьезном уровне. А вот на втором году противоковидных мер все сошло на нет. Вообще раньше проводилось много мероприятий — наши дети побывали в Волгограде, Севастополе, Новороссийске, да и просто на прогулку в лес часто выбирались.
Но это не все трудности, с которыми мы сталкиваемся. <...>
Полная версия статьи в печатном номере газеты
Роман Молотов
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Комментарий
Александр Карпиловский, режиссер, сценарист
Организованный досуг для детей – это прекрасно. Детей надо обязательно организовывать, а назвать можно как угодно, хоть пионерами, хоть скаутами. Пионеры – это же юные натуралисты, разведчики, будущие лидеры, они защищают младших, помогают старшим, и жизнь у них интересная и насыщенная. Те же бойскауты в Америке существуют уже много десятилетий, и никто не жалуется.
Попасть в пионеры сейчас непросто. Нужно проявить себя, пройти испытание, принести клятву, и только потом тебя примут. Пока существует такая система, а пионерское движение носит хаотичный и любительский характер, все великолепно. Но все сразу изменится, если к этому движению решит присоединиться какая-нибудь политическая сила. Тогда мы получим именно ту пионерию, которую многие вспоминают недобрым словом, с приписками и показухой.
В своей трилогии «Частное пионерское» я намеренно не стал показывать эту сторону пионерской организации, а осветил только лучшее. Собирать макулатуру и металлолом может быть весело, особенно если взрослые все не испортят. В конечном итоге все упирается в учителя, вожатого, организатора, увлеченного и с горящими глазами. А наши дети – искренние, открытые, замечательные. Им только свисни, и они пойдут защищать собак, помогать бабушкам. Меньше всего они хотят без дела шататься по улицам или сидеть часами перед компьютерами. Если появляется какой-то лидер, дети с удовольствием встают под его знамена. Правда, вопрос в том, кто этот лидер и куда он поведет детей? Но это уже зона ответственности взрослых.
Я не верю, что «красный галстук» сможет вытеснить агрессию из школ. Сам по себе галстук не защитит от издевательств сверстников. Но когда дети организованы умными, толковыми взрослыми, они ведут себя по-другому. Я видел, как сегодня устроены пионерские организации в московских школах – там очень трогательное и трепетное отношение старших к младшим. И там точно никому не придет в голову прийти в школу с ножом. Агрессия и травля процветают там, где дети предоставлены сами себе и живут по волчьим законам. Но законы выживания не должны вытеснять законы жизни.