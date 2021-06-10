Чему учат в школе?

Школьный год завершился: последние звонки отзвенели, экзамены закончились и впереди каникулы.
Но ведь для каждого родителя важно то, чему научился в школе его ребенок. А научили его тому, что знания – не главное, главное – ЕГЭ, тому, что дружба и взаимопомощь – это атавизмы прошлой эпохи, поэтому – плюй на всех ради достижения собственной цели, как делает партия власти, которая может плевать на законы страны, в которой она правит, и размещать в школах свою предвыборную агитацию. Как, например, в Симферопольской школе № 29. Ну, а что? Дети должны знать своих героев!
МНЕНИЕ
Сергей Богатыренко, руководитель фракции КПРФ в Госсовете РК, первый секретарь Крымского регионального отделения компартии
Чтобы не случались подобные трагедии, как в Керчи, Казани и Перми, работники образования, учителя, преподаватели, директора школ должны заниматься образованием и воспитанием своих учеников, на уроках давать знания, а также прививать чувства ответственности, дружбы, взаимовыручки, любви, патриотизма! А не заносить хвосты и прислуживать единороссам в их внутрипартийных играх и становиться соучастниками в фальсификациях на выборах.
Напомню, что именно единороссы ответственны за уровень зарплат и благосостояние учителей, за уничтожение лучшей в мире системы образования, введение ЕГЭ, дебилизацию нашей молодежи через подконтрольные им СМИ и телевидение, подмену общечеловеческих понятий, искажение истории и насаждение культа насилия и разврата.
Едро, хватит рекламировать в школьных учреждениях личностей, опозорившихся на всю страну своими оскорблениями и пренебрежительным отношением к простым людям!