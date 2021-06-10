О том, что было, не забудем…

8 мая 2021 года состоялось торжественное мероприятие, организованное Советом ветеранов объединения «Крымпродмаш» Железнодорожной территориальной ветеранской организации г. Симферополя и посвященное 76–летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.
По давней традиции торжество проходило на территории мемориального комплекса, расположенного в Симферополе по адресу: Евпаторийское шоссе, 8 и зарегистрированного в перечне военно-мемориальных объектов культурного наследия регионального значения под названием «Памятный знак в честь работников завода «Продмаш», погибших в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.».
Мемориальный комплекс был сооружен в 1967 году на личные средства работников Симферопольского завода «Продмаш» им. В. В. Куйбышева и включает в себя настенный барельеф, изображающий трудовой и ратный подвиг работников предприятия. Под барельефом находится 13 застекленных ниш, в которых размещены капсулы с землей, доставленной из городов-героев Советского Союза. Завершающим элементом мемориала является отдельно стоящая стела с именами не вернувшихся с войны тружеников завода.
К большому сожалению, в 2013 году известный на весь Советский Союз завод «Продмаш», на котором работало более трех тысяч человек, прекратил свою деятельность, однако до настоящего времени существует и активно работает ветеранская организация, объединившая в своих рядах около 300 бывших работников предприятия.
Каждый год накануне Дня Победы ветераны войны и труда объединения «Крымпродмаш» собираются на территории мемориала, чтобы отдать дань памяти работникам завода, павшим в боях за Родину.
Как обычно, в преддверии памятных мероприятий актив ветеранской организации в течение нескольких дней приводил в порядок территорию мемориала. Ветераны-активисты очистили от загрязнений барельеф, памятную доску и стелу памятника, убрали траву, листья, ветки и бытовой мусор с клумб, приняли участие в обустройстве участка вокруг памятника.
А главное, по инициативе заместителя председателя Совета ветеранской организации Давида Яковлевича Гольдмана, ветераны «Крымпродмаша» В. Н. Доброта, П. Н. Лысяков, Ю. М. Пурим, Б. И. Кошель, А. В. Родюшкин и другие за собственные средства изготовили и закрепили на стеле мраморную доску с информацией об истории памятника, заменив ею потерявшую презентабельный вид ранее установленную металлическую табличку.
В этом году у памятника собралось более 100 ветеранов ОАО «Крымпродмаш», депутаты городского совета, руководящий состав ТРК «Меганом», представители общественных организаций города: «Союза советских офицеров Крыма», «Крымской организация инвалидов войны, вооруженных сил, участников боевых действий», МООГС «Дети войны», регионального отделения «Всероссийский женский союз — Надежда России», члены Совета ветеранов Железнодорожной ветеранской организации, учащиеся МБОУ СОШ № 13 во главе с директором образовательного учреждения, депутатом Госсовета Крыма И. В. Рулла.
Открыл торжественное собрание председатель Совета ветеранов ОАО «Крымпродмаш», ветеран Вооруженных Сил Геннадий Тимофеевич Чернов, который поздравил всех присутствующих с великим праздником — Днем Победы.
Мероприятие проходило под музыку и песни военных лет, наиболее активным ветеранам от имени Совета ветеранов Объединения были вручены памятные медали «75 лет Великой Победы», к постаменту стелы были возложены цветы и, по инициативе директора ТРК «Меганом» Р. П. Небесного, корзина красных гвоздик. <...>
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