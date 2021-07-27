Крымские кандидаты КПРФ подали документы на регистрацию в избиркомы

Кандидаты Коммунистической партии РФ в Госдуму по трем крымским одномандатным округам подали документы в окружные избирательные комиссии для регистрации. Коммунисты всегда готовы бороться и отстаивать интересы простых граждан отметила первый секретарь Евпаторийского городского отделения компартии, депутат Евпаторийского горсовета от КПРФ, кандидат по Евпаторийскому округу №21 Оксана Таранина.
«Коммунисты всегда стояли на защите прав человека, и мы будем продолжать бороться и отстаивать права и интересы граждан нашей страны. Сегодня у жителей Крыма есть масса проблем, которые нужно в срочном порядке решать! Те законы, которые выдвигает партия власти просто неправомерны и направлены на угнетение, обнищание простого народа. Люди устали от буржуазной и капиталистической системы, ее пора менять! И мы обязаны использовать шанс на мирную смену курса!» – уточнила Оксана Таранина.
По Симферопольскому одномандатному округу №19 документы на регистрацию в качестве кандидата от КПРФ подал известный в Крыму предприниматель, общественный деятель, депутат Ялтинского городского совета от КПРФ Андрей Кочеихин.
«Одним из основных преимуществ Коммунистической партии перед конкурентами, является разработка внятной, реально выполнимой и необходимой стране и крымчанам программы «10 шагов к власти народа». В ней подробно прописано, что и как нужно сделать для развития экономики, обеспечения продовольственной и финансовой безопасности России, но, главное, это какие меры нужно срочно предпринять для того, чтобы крымчане стали жить лучше, молодежь была обеспечена качественным бесплатным образованием и первым рабочим местом, а природные богатства страны служили народу, а не кучке долларовых миллионеров. Все эти шаги направлены на развитие и процветание России, на благополучие каждой крымской и российской семьи», – заявил Андрей Кочеихин.
По Керченскому одномандатному округу №20 кандидатом от движения Н. Н. Платошкина «За новый социализм», объединившимся с КПРФ в предвыборной борьбе, стал Виктор Кудряшов. «Наше дело правое, победа будет за нами!» – уверен Виктор Кудряшов.
Голосование на выборах депутатов Государственной думы пройдет с 17 по 19 сентября. Парламент будет избран по смешанной избирательной системе: 225 депутатов пройдут в Думу по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам.