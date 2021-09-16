Вопросы к депутату

Практически в каждом городе, поселке и селе Республики Крым, где есть городские и поселковые советы, работают депутаты, выдвинутые от Коммунистической партии Российской Федерации. Мы решили задать им всего два, но очень важных вопроса. Первый – какие проблемы в вашем районе, населенном пункте? И второй – что нужно сделать для решения этих проблем?
По итогам встреч с людьми по всем районам Крыма можно сделать вывод о целом ряде проблем. У нынешней власти видна четкая тенденция по вкладыванию больших средства в никуда. Например, вкладываются средства в создание модульных ФАПов и станций скорой помощи, но практически везде проблема с наличием в них врачей, медперсонала, потому что власть не позаботилась о том, чтобы предоставить врачам, молодым специалистам жилье. Медики есть, но им ехать некуда. Хотя, например, в том же с. Медведево много квартир находится в муниципальной собственности. Их можно было бы привести в порядок и выделить для проживания медикам. И бравада нынешней власти о том, что очень много денег «ввалено» в медицину, – ни о чем, так как мы видим, что на самом деле медицина продолжает деградировать.
Во многих селах полуострова не хватает учителей. Катастрофическое недофинансирование дошкольных учреждений. При этом, например, в садике, где крыша течет, топят углем, окна и двери старые, состояние дряхлое и на ремонт денег нет, по итогам проверки выписывается огромный штраф за отсутствие пожарной сигнализации и т. п. Получается, что государство денег не дает, и госструктуры же этот садик и грабят. Острые два момента.
Чтобы решить эти проблемы, нужно власти, в виде наших министров, чиновников, вылезти из кабинетов и кожаных кресел и пообщаться с людьми. Власть настолько далека от людей, что дальше некуда. Чиновники погрязли в бумагах и думают, что потратили на медицину такое-то количество рублей, значит там все хорошо. Нет, там все плохо, потому что средства, которые направляются на одно, не могут нормально работать без развития другого. Деньги либо не доходят, либо не в полном объеме. Поэтому проблема в некомпетентности властей, чиновников, в их отрыве от народа, в том, что у них нет понятий человек, работать для человека. Все делается для отчета, для галочки. Тот же ФАП вы для чего делаете, чтобы он работал, чтобы в нем работали медики и оказывали помощь людям?
Нет комплексного подхода к решению проблем. Все жалуются на нынешнюю власть, и все ее ненавидят.
Чиновники настолько заигрались в антикоммунизм, что даже несмотря на то, что все страны мира все самое лучшее взяли из советской системы: Англия и Япония учат по нашим лекалам, в других странах социалка работает по нашим лекалам. То наши антисоветчики и антикоммунисты настолько уже одурели, что даже то, что было в руках у советских людей, подтверждено практикой и многолетним опытом — все это разрушили, лишь бы не так как в Советском Союзе, лишь бы подальше от красного цвета.
Оксана Таранина, депутат Евпаторийского
городского совета
Проблемы Евпатории не решаются годами — это и всем печально известная Набережная имени Терешковой, реконструкция которой ведется уже не первый год, но конца и края этому не видно. Это и ямы на дорогах. Особенно острая эта проблема для поселка Заозерный, где сорваны все сроки реконструкции дорог в рамках ФЦП. Например, Аллея Дружбы, которую пытаются сделать еще с 2019 года. На нее дополнительно сделали новый проект, по которому она стала уже, но до сих пор она так и не сделана. Новая Лазурная набережная делается, но около 40–50 деревьев уничтожено. Среди деревьев были не только тополя, но и лох серебристый, занесенный в «Красную книгу Крыма». Так и не доделан многострадальный коллектор, тоже объект ФЦП. Сейчас в Евпатории идет замена парка трамваев. На это выделено 1,5 млрд рублей, но трамвайные пути в аварийном состоянии. И еще на это нужно 1,5 млрд, а с учетом качества исполнения программ ФЦП, можно представить, как это все будет выполняться — разроют весь город и будет он стоять, как после бомбежки, неизвестно сколько. Также очень остро стоит проблема вывоза мусора. Наше городское предприятие по уборке мусора расформировали, и сейчас у нас работает субподрядчик. Вывоз мусора проводится плохо. Управляющие компании недорабатывают — все в некошеной траве, в мусоре.
Чтобы решить данные проблемы, на мой взгляд, нужно поменять действующую власть на тех людей, которые будут болеть сердцем и душой за свой город, которые будут прислушиваться к проблемам людей и решать их, работать для людей.
Основные проблемы — это вода и отсутствие канализации. Все коммуникации изношены почти на сто процентов. Они были заложены еще при царе. А в таком населенном пункте как Васильевка, канализации нет от слова совсем. И проблема с водой в Крыму общая для всех районов. Но в Ялте она особенно остро стоит.
Чтобы решить проблему с водой и канализацией, нужно полностью переделывать все коммуникации. Также нужно восстанавливать и делать новые ливневки, чтобы не было таких проблем, как в этом году с затоплением города после дождя. И перекладывать все коммуникации, которые были заложены еще при Советском Союзе. Деньги на это выделяются, но чиновники не умеют освоить их и они возвращаются в бюджет. Уже так было два раза. Например, в Васильевке уже был подготовлен проект по прокладке канализации, проведены работы, пройдена экспертиза, получены все документы для того, чтобы этот проект отдать в работу. Но администрация не посчитала нужным это делать, потому что у них другие планы по открытию какого-то мега-проекта аквапарка, который планируют расположить выше Васильевки. У нас сейчас на местах сидят чиновники, которые не могут грамотно освоить деньги, которые выделяются из федерального, республиканского бюджета на решение проблем жителей. Конкретно под проект прокладки канализации было выделено полтора миллиарда рублей и деньги вернулись в бюджет. А люди продолжают жить без канализации. И это Южный берег Крыма. Все это течет в речку, а речка в море, в котором люди купаются.
Одна из проблем для Симферополя — это уборка мусора. Мусор убирается не по графику, не хватает контейнеров, из-за этого люди выносят мусор к обочине дорог, а бездомные животные его разрывают, разбрасывают. Вторая проблема — и она общая для всего Крыма — круглосуточные алкомаркеты, которые размещаются на «умных остановках» и в жилых домах. Они торгуют алкоголем и табаком, рекламируют свои продукты, это все видят и дети в том числе. А шум, крики, драки до утра возле жилого дома вообще не допустимы. Люди жалуются, но полиция разводит руками — нет состава преступления. Охрана правопорядка под большим вопросом — выйти в город вечером страшно. Неоднократно с танка-памятника Т‑34 в центре города были украдены копии Знамени Победы — полиция отвечает, что нет состава преступления.
Ко мне люди часто обращаются с вопросами, касающимися начисления пенсий, учета стажа и прочими нюансами работы пенсионного фонда. Также остро стоит проблема ненадлежащей работы управляющих компаний, содержания и ремонта внутридомовых сетей и придомовых территорий.
На мой взгляд, чтобы решить эти проблемы нужно, чтобы у руля стояло компетентное руководство. Был план развития города, которого нет до сих пор. Работу мусороубирающих и управляющих компаний ЖКХ необходимо отдать под жесткий контроль государства. В части работы полиции и охраны правопорядка нужно решать проблему законодательно. Необходимы законы, которые позволят правоохранительным органам встать на защиту простых граждан, а не власть предержащих. То же самое и в части закрытия в жилых домах и на остановках алкомаркетов — нужны изменения в законодательстве, которые будут приняты в интересах большинства простых граждан, а не в интересах узкого круга бизнесменов.
Основная проблема – отсутствие рабочих мест с официальным трудоустройством и т. п. Даже по сравнению с 2014 годом, количество рабочих мест в Раздольненском районе значительно сократилось. Закрылись филиалы нескольких предприятий, на оставшихся также прошло сокращение рабочих мест. Также большая проблема с водоснабжением и качеством воды в сельских населенных пунктах, особенно в маленьких селах. Есть проблема с автобусным сообщением, в частности, неудобный график движения автобусов, сокращены некоторые маршруты, т. к. предпринимателям нерентабельно запускать больше маршрутов.
Что касается сельскохозяйственных предприятий, то большой проблемой для них является несоизмеримо высокая цена на дизтопливо — во время уборочной горючее очень сильно дорожает. Хоть субсидии и выделяются, но при миллионных закупках на дизтопливо, субсидия не сильно помогает.
Для решения этих проблем, например, в части качества воды, думаю, что необходимо менять полностью систему водоснабжения.
В части решения вопросов цен на топливо для сельхозпредприятий, которые работают по закону, платят все налоги и т. д., считаю, что должны проводить мониторинг, может быть ввести квоты, льготы на топливо, либо под урожай давать его бесплатно, с учетом того, что позже после уборки урожая предприятие выплатит его стоимость.
Что касается проблемы нехватки рабочих мест. Считаю, что если бы наши раздольненские власти отстаивали интересы граждан, старались сохранить рабочие места, стремились создать новые, то эту проблему, думаю, можно было бы решить.
В Межводненском сельском поселении в селах Водопойное и Новоульяновка отсутствует автобусное сообщение с районным центром! В Водопойном было начато строительство ФАПа, но так и не закончено, все остановлено. Не работает уличное освещение. Отсутствие строительства и ремонта автодорог. В Межводном в центре поселка возле площади отсутствует туалет. Купили модульный, установили, так второй год он не работает. Это возле администрации в центре, где проходят фестивали и массовые мероприятия. Также возле автостанции нет туалета.
Чтобы решить эти и многие другие проблемы необходима перезагрузка системы!
В нашем населенном пункте очень много проблем. Одна из них — отсутствие рабочих мест, в том числе и для молодежи. Село небольшое 700 дворов, а работы нет и люди уезжают из села. Нет никакого производства, куда можно было бы устроиться на работу.
Также одна из проблем, с которой сталкиваются ежедневно жители нашего села, это некорректно завышенные тарифы на обслуживание предприятием Крымгазсети. Кроме того, что цена за обслуживание выше в три раза чем, например, в Липецкой области. Например, обслуживание газового конвектора стоило 1 050 руб., а в Липецке это — 330 руб., замена счетчика — 1 300 руб., у них — было бесплатно. Так еще и фактически во время, так сказать, проведения работ, работы производятся в минимальном объеме, но в счет на оплату вписывают проведение всевозможных работ, которые не проводились, и так далее. По этим фактам мною были направлены запросы в различные инстанции, но приходят либо одни отписки, либо ответов нет.
Также уличное освещение у нас в Кукушкино только на центральной улице, а в селе есть еще четыре улицы, и никому нет дела, как там должны ходить люди. Традиционно перед выборами на центральной улице положили асфальт, а другие улицы все в ямах как были, так и стоят.
Для решения вопроса с рабочими местами, считаю необходимым, чтобы наше государство было в этом заинтересовано, чтобы было финансирование, чтобы шло развитие сельских территорий. И это было комплексное развитие, как предлагается в программе КПРФ. Например, сейчас в с. Кукушкино и в с. Огни выращивают только бахчевые культуры, овощи, зерновые, а садов нет, хотя климат позволяет.
С вопросом по тарифам — нужно обратить внимание на эту проблему Госкомитету по тарифам и ценам. Также, чтобы все стратегические отрасли, в том числе и газоснабжение населения, находились под тщательным контролем государства, а не в частных руках, когда они что хотят, то и делают. А в сельской местности доходов не так уж и много, особенно учитывая, что работы нет.