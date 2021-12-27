Дорогие крымчане!

До Нового года остаются считаные дни. Уходящий год стал для многих из нас непростым. Это был год настоящей борьбы, которая для всех нас прошла не зря. Трудности сплотили коммунистов, объединили все левопатриотические силы и жителей Крыма вокруг КПРФ. Нас стало больше, мы стали сильнее. Вместе мы смогли преодолеть огромное количество сложностей, с которыми сталкивались в уходящем 2021 году. Этот год ознаменовался выборами в Государственную Думу, на которых мы боролись не только за голоса, но и за право каждого крымчанина на достойную жизнь. Нынешняя политическая и экономическая обстановка в стране касается каждого из нас. Поздравляя вас с наступающим Новым годом, я благодарю всех неравнодушных, кто боролся, помогал, участвовал в выборах, собирал подписи против QR‑кодов, защищал свои права и отстаивал будущее своих детей.
Вопреки антисоветскому и антикоммунистическому настрою и действиям партии власти, поддержка КПРФ растет с каждым днем. На прошедших выборах в Госдуму она утроилась. Все больше сторонников становятся плечом к плечу в наши ряды под знамена КПРФ. Социализм — единственно верный путь развития общества, и молодежь, сознавая и воодушевляясь этим, вливается в наше ряды.
Дорогие друзья! В Новом году я желаю вам сохранить оптимизм и дух товарищества. Пусть сбываются самые сокровенные мечты. Желаю крепкого здоровья вам и вашим семьям. А мы, коммунисты, будем продолжать работать для людей! С Новым годом!
С. В. Богатыренко,
Первый секретарь Крымского Рескома КПРФ