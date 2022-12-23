Что было утеряно с распадом СССР

Декабрь стал знаковым месяцем в истории СССР: 30 декабря 1922 года он был создан, а 25 декабря 1991 года над Кремлем был спущен красный флаг и его место занял российский триколор. Таким образом завершилась целая эпоха существования первого социально ориентированного государства в мире, распавшегося вследствие процессов системной дезинтеграции, имевших место в социальной структуре, народном хозяйстве, общественно-политическом и государственном устройстве страны.
От союза до конфуза
В Беловежской пуще 8 декабря 1991 года Борисом Ельциным, Станиславом Шушкевичем и Леонидом Кравчуком был подписан договор о создании Союза Независимых Государств (СНГ) и ликвидации СССР. К 26 декабря Советский Союз стал существовать фактически только на бумаге. Из числа пятнадцати союзных республик к содружеству СНГ присоединились одиннадцать, но это стало другой картиной мира, написанной на обломках великой страны.
Если рассуждать о тех плюсах и минусах, что приобрели граждане бывшего Советского Союза при его распаде, то положительных моментов окажется значительно меньше. К примеру, к «плюсам» можно отнести появление свободы слова – вслед за писателями и журналистами простые граждане получили возможность высказывать свое мнение о наболевших проблемах и на злободневные темы. Как правило в сети интернет. Правда «счастье было недолгим». Современная Россия богата законами, запрещающими разного рода высказывания на всевозможные темы. Но вернемся к положительным моментам истории.
У россиян и граждан других бывших республик появилась возможность свободного выезда за границу – люди смогли посмотреть и сравнить, как там живут. В стране не стало дефицитных товаров – появились разные, в широком ассортименте, на любой вкус и кошелек. Помимо этого, некоторые граждане получили возможность разбогатеть (законным и незаконным способом). Ну и здесь нельзя не упомянуть о том, что в стране появилась невиданная в мировом масштабе коррупция и бюрократия. На этом «плюсы» закончились, самое время поговорить о «минусах».
Не добрые соседи
Мы лишились мирного межнационального существования. Да, во времена Советского Союза тоже было не все идеально – к русским достаточно неприязненно относились жители Прибалтики и Западной Украины, но это не имело такого оголтелого проявления, как в наше время. После развала СССР Россия получила две чеченские войны, тысячи погибших и искалеченных с обеих сторон. Сейчас же вообще некоторые чиновники предлагают не называть национальность преступников, чтобы не накалять ситуацию в обществе. А если и случится какой-либо конфликт на межнациональной почве, то его переводят в бытовой, если зачинщик из нацменьшинств, а если зачинщик русский, то всегда применяется статья о разжигании межнациональной розни. Таких примеров достаточно…
Подобная политика чиновников на всех уровнях привела к тому, что региональный национализм привел к возникновению терроризма. Такого явления в СССР не было! Редкие случаи захвата самолетов происходили из-за желания выехать за рубеж любым способом. Но это скорее было исключением, чем правилом, не сравнимым с терактами в Беслане, Москве и других российских городах.
Труд и защита как право
Мы потеряли право на труд и достойную зарплату. В Советском Союзе работали практически все! Даже была соответствующая статья за тунеядство. А рабочий человек имел все необходимое для нормальной и интересной жизни. Раньше государство гарантировало гражданину работу по призванию или желанию в рамках необходимости стране. Зарплату никогда не задерживали. Государство предоставляло бесплатно жилье, детсады и ясли (которых сейчас вообще нет), медицинское обслуживание и образование, а также путевки в санатории, профилактории, дома отдыха, пионерлагеря и многое другое.
Мы потеряли безопасность простых граждан. Правовая и социальная защищенность в СССР была реальным и обыденным явлением. А по мировым стандартам обладала высокой надежностью и безопасностью. У нас была милиция, а не полиция. Оружие у представителей силовых структур было, но не на виду. Далее с развалом СССР сформировалась новая система угроз и опасностей, в результате возникли жесткие полицейские меры.
У нас была одна из сильнейших армий в мире. По совокупной мощи она превосходила все европейские. Многие виды вооружений, успешно применяющиеся сейчас российской армией на полях театра военных действий, были разработаны именно советскими инженерами и конструкторами. Сейчас у нас практически не развита своя микроэлектроника. А за рубежом появились новые виды вооружений, противостоять которым уже не так просто с учетом отставания в военных технологиях.
Страна ученых и изобретателей
Мы были лидерами в космической отрасли – в 60-е годы СССР совершил значительный прорыв, начав первым осваивать космическое пространство. Это событие по масштабности можно сравнить с открытием Нового Света. В настоящее время Россия ограничивается редкими запусками спутников. Про военные и говорить не приходится – их у нас критически мало, в то время как НАТО запускает свои новые спутники регулярно. Часть из них при помощи России. Пальма первенства здесь давно перешла к Китаю, который в ближайшие годы планирует произвести высадку человека на Луну, а также вывести на орбиту собственную космическую станцию. А ведь мы запустили человека в космос на 42 года раньше их!
У нас была передовая наука. К сожалению была. Даже несмотря на то, что по докладу советских ученых 1985 года, отечественная наука отставала от западной по некоторым направлениям. Например, в области вычислительной техники, она имела статус одной из самых авторитетных и передовых. Сейчас не приходится говорить о каком-либо лидерстве – несмотря на то, что наши молодые школьники-студенты занимают первые места на различных международных научных конкурсах, в целом российская наука находится весьма в посредственном состоянии. Мы уже давно не слышим о великих научных отечественных открытиях или известных ученых, которые работают на пользу государства, человека и мира. Хотя, безусловно, есть исключения…
Только за период с 1991 по 2008 год из нашей страны эмигрировали 1 076 995 человек. Как вы понимаете, в первую очередь уезжают активные, деятельные, перспективные граждане, специалисты и ученые. И многих оценили за рубежом по достоинству – бывшие россияне уже работают на должностях высококвалифицированных специалистов в крупных компаниях Великобритании, Польши, Греции, Канады, Чехии, Франции, Австралии, США, Испании и других стран. В сфере науки и технологий заняты порядка 44 % уехавших за рубеж наших соотечественников.
Продовольственная и промышленная независимость
Мы потеряли развитое сельское хозяйство. В СССР оно было одним из самых эффективных в мире. Накануне первого пятилетнего плана сельское хозяйство представляло собой порядка 25 млн мелких крестьянских хозяйств, которые основывались на ручном труде. На смену им пришло крупнейшее высокомеханизированное сельскохозяйственное производство, и оно основывалось на человеческих отношениях. Валовая продукция советского села за 60 лет (по сравнению с 1913 г.) возросла в 4,4 раза, а энерговооруженность труда – в 36 раз! Советский Союз занимал одно из первых мест в мире по производству сельхозпродукции, а его среднегодовые темпы роста производства повышались в среднем на 6 %, в то время как у США на 1,8 %, у Франции на 4 %, а ФРГ на 3,2 %.
Мы потеряли развитую промышленность. Во времена правления Брежнева СССР поставлял станки более чем в 70 стран мира. Германия, Франция, Италия, Австрия и другие страны закупали советские электродвигатели.
В настоящее время производственных мощностей России не хватает для закрытия собственных потребностей, не говоря уже об импорте. Из всего оставшегося после развала Советского Союза промышленного наследия, сохранились преимущественно предприятия, относящиеся к производству оборудования для нефтегазовых кампаний. А их конкурентоспособность заключается, как правило, в низкой цене продукции. О чем говорить, если сейчас на территории России нет ни одного завода, производящего гвозди! А пресловутое импортозамещение с треском провалилось и зачастую заключается в приобретении посредственного (или нет) китайского оборудования и наклеивания на него шильдика с надписью: «Сделано в России».
Жить стало веселее?
У нас вопреки заявлениям чиновников низкая продолжительность жизни. И повышение пенсионного возраста эту ситуацию отнюдь не улучшило. Советская власть, как бы ее не ругали, значительно увеличила продолжительность жизни своих граждан: если в 1896-1897 гг. она составляла для лиц обоего пола всего 32 года (женщины – 33), то уже в 1938-1939 гг. – 47 лет (женщины – 50), а в 1970–1972 гг. – 70 лет (женщины – 74). То есть СССР увеличил продолжительность жизни своих граждан в 2 раза. Как это ни парадоксально, но в Советском Союзе медики интересовались насколько человек прибавил в весе! Для этого были основания: по сравнению с самым «сытным» 1913 годом. К 60-летию революции потребление основных продуктов на душу населения увеличилось довольно резко; мяса – 55 кг (1913 г. – 29 кг), молока – 315 (1913 г. – 154), яиц – 202 (1913 г. – 48 шт.), рыбы – 18,5 кг (1913 г.– 6,7), сахара – 40,4 (1913 г. – 8,1 кг), овощей – 87 кг (1913 г. – 40 кг).
Мы потеряли качество
Отдельно стоит упомянуть о качестве продуктов – в СССР не было такого изобилия, как сейчас на прилавках, вот только мясо было без антибиотиков и прочей «стимулирующей» химии. Хлеб делали не из фуражного зерна. В молочных продуктах не было пальмового масла, а в шоколаде были натуральные продукты, а не эрзац-добавки. Продукция делалась по жестким государственным стандартам, разработанным на благо людей, а не техническим условиям для набивания карманов нечестного производителя.
Мы потеряли «качество». В нашем современном обществе наблюдается тенденция расслоения, которая может привести к ситуации наподобие той, что была в дореволюционной России, когда 20 % были высоко образованными, а оставшиеся едва умели читать и писать. Конечно в эпоху интернета такое вряд ли произойдет, но определенная часть общества деградирует… простите, проявляет «отрицательную динамику», этому способствует множество факторов: отупляющие передачи на ТВ, наркомания, алкоголизм, низкий уровень образования и т.д.
От «брата» к «волку»
Мы потеряли ощущение справедливости. Оголтелый капитализм, в котором мы сейчас живем, наглядно показывает, что количество граждан, которые равны перед законом, уменьшается. «Все равны, но некоторые равнее…» – эта фраза, ставшая крылатой, предваряет старый житейский вывод: «С сильным не дерись, с богатым не судись». Среди современных российских нуворишей сейчас нет тех, кого можно было бы хоть отдаленно сравнить с Генри Фордом или Павлом Третьяковым.
Страна, отказавшаяся от идеологии, и прописавшая это в своей конституции, непременно будет скатываться от принципа «все люди братья, все должны помогать друг другу» к другому – «человек человеку волк».
Мы потеряли «советский» характер. Пожалуй, это самая большая потеря. У современного поколения нет тех качеств и свойств характера, которые можно наблюдать у старшего. Сейчас доброта, отзывчивость, бескорыстие цинично расценивается как «рабский менталитет», присущий исключительно «терпилам». А ведь это тот костяк моральных и духовных ценностей, на котором должно строить прочный фундамент любое общество, которое не хочет быть погребено под обломками истории. К сожалению, в наше время дикого капитализма эти качества воспринимаются как архаика, на смену которой пришел эгоистичный и циничный золотой телец.
Советское общество не было идеальным, мы это понимаем… но вместе с тем оно являлось лучшим примером высокого уровня нравственности в истории человечества.
Такие вот потери у современной России, вычеркнувшей из своей истории День Великой Октябрьской социалистической революции и столетие СССР, а взамен получившей суррогатный День народного единства и День России.
Роман Молотов