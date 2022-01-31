ХОТИМ И ПРАВИМ: Конституцию Крыма изменят

Государственный Совет Крыма готовит к рассмотрению проекты поправок в Конституцию и выборное законодательство Республики. Об этом 25 января на заседании Президиума крымского парламента заявил председатель Госсовета Владимир Константинов.
По словам главы парламента Константинова, отказавшегося от госслужбы и работающего на общественных началах, начинается масштабная работа по внесению изменений в Конституцию Республики Крым.
«В стране продолжаются преобразования политической системы, меняется система взаимоотношений органов федеральной государственной власти, уточняются их функции. Все это требует приведения в соответствие с этими изменениями и нашей республиканской системы. Кроме того, с момента принятия Конституции Республики Крым прошло восемь лет. За это время накопилась необходимость внесения изменений в главный закон республики определенных поправок», — цитирует Владимира Константинова пресс-служба Госсовета.
Так что же изменилось за восемь лет в Крыму, что требует замены? Глядя в сторону Москвы, местные «вершители судеб» тоже решили «зацементировать» для себя теплые места. С этой целью предлагается исключить из Конституции Крыма ограничения по замещению должности Главы Республики одним лицом более двух сроков подряд. То есть «Единая Россия» уже готовит «соломку» под выборы 2024 года и прозрачно намекает на несменяемость на своем посту главы республики.
«Главный документ республики может быть дополнен нормами о том, что органы государственной власти и органы местного самоуправления РК входят в единую систему публичной власти; положениями об участии органов государственной власти в формировании органов местного самоуправления, назначении на должность и освобождении от должности должностных лиц местного самоуправления», – приводит слова Константинова пресс-служба Госсовета.
Еще предлагается дать право законодательной инициативы Совмину РК и перестать согласовывать кандидатуру на должность прокурора республики. Интересное предложение, не правда ли? Сейчас прокурор назначается после согласования с главой Республики Крым и Государственным Советом.
Единороссы хотят изменить и Закон «О выборах депутатов Государственного Совета Республики Крым». Планируется уменьшить с 50 до 25 человек количество депутатов, избираемых по республиканскому избирательному округу, и увеличить с 25 до 50 человек число депутатов-мажоритарщиков. По мнению Константинова, «это позволит жестче «привязать» народных избранников к их избирателям, к конкретному региону, его проблемам и нуждам, повысит интенсивность общения с избирателями как кандидатов в депутаты — в ходе избирательной кампании, так и избранных депутатов. Мы рассчитываем, что новая избирательная система позволит создать дополнительный канал взаимодействия Госсовета с местными органами власти, поскольку каждый город и район республики получит в законодательном органе своего конкретного представителя».
А кто же сейчас заседает в Госсовете Крыма? Кто эти депутаты, которых не знают их «избиратели», и в интересах кого они принимают законы? Думаем, что ответы на эти вопросы очевидны.
Все попытки монополизации политической власти «Единой России» регулярно маскируются «заботой о людях».
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Лилия Косса
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