Тем, кто хочет дожить до внуков и правнуков.

Начну немного издалека. В 1925 году в свет вышла книга Адольфа Гитлера Майн Кампф, намечающая его людоедские планы. И уже в 1927 году в СССР организовывается Общество содействия обороне авиационному и химическому строительству (ОСОАВИАХИМ, позже реформированное в ДОСААФ). Может это и совпадение, но к 1941 году в этом обществе молодые люди обучились многим военным профессиям. Были подготовлены более 150 тысяч пилотов, 122 тысячи парашютистов, миллионы снайперов и радистов. Молодежь гордилась полученными значками ГТО (Готов к труду и обороне) и “Ворошиловский стрелок”. Поэтому, можно сказать, что читающие эту статью, во многом обязаны своим появлением на свет такой реакции власти Советского Союза на эту книгу Гитлера.
А сейчас, в 2016 году, вышла в свет книга Клауса Шваба “Четвертая промышленная революция”. Тоже с античеловеческой направленностью, но властные структуры всех стран и основные партии и движения почему-то ее не замечают и не организовывают ей никакого сопротивления. А внедрение идей, изложенных в ней грозит нам всем и, уж точно, нашим внукам и правнукам, простым вымиранием. На первый взгляд, речь идет о неминуемом техническом прогрессе. О повсеместном внедрении роботов и искусственного интеллекта. Но куда ж, при этом, должны деться высвобожденные люди? Еще Маркс писал, что "конвейер выдавит работника из технологического процесса производства и человек станет, в лучшем случае, рядом с процессом, а в худшем – станет безработным. При капитализме – это верная смерть для абсолютного большинства населения страны и планеты”. Мы уже видели телерепортажи из цехов, в которых нет ни одного человека. Клаус Шваб теперь говорит не только о беспилотном транспорте, но и “такие профессии, как юристы, финансовые аналитики, врачи, журналисты, бухгалтеры, страховые агенты или библиотекари могут быть частично или полностью автоматизированы значительно раньше, чем можно предположить”. То есть, речь идет буквально о всех нас. В скором будущем мы будем не нужны капиталу. Думаю, что и малый и средний бизнес тоже станет ненужным мировому капиталу. Вот еще некоторые цитаты из этой книги. К. Шваб говорит об “увеличении человеческих возможностей”. Но, каким путем он собирается их увеличить? Ведь здесь же он утверждает, что “цены на образование в настоящее время делают его предметом роскоши.” Поэтому, нас ждет совершенно другие способы увеличения человеческих возможностей: «Умные» татуировки и прочие уникальные чипы могут помочь осуществлять идентификацию и определять местонахождение. Имплантированные устройства, скорее всего, также помогут передавать мысли”. Я вижу в этом желание превращения нас в чипированных биороботов. Не поэтому ли в последнее время так интенсивно внедряется мода на татуировки? Может кто-то, надеется на защиту от всего этого ужаса на власти своего прекрасного государства. Как бы не так. Программа предусматривает подчинение всех государств единому центру. “Правительства должны адаптироваться и к тому, что власть под воздействием этой промышленной революции зачастую переходит от государства к негосударственным субъектам.”
И уж совсем откровенно Клаус Шваб подводит итог своей программы: “И, возможно, что быстрее, чем мы можем предположить, это может привести к таким формам увеличения человеческих возможностей, которые заставят нас поставить под вопрос саму природу человеческого существования. Такие изменения вызывают у нас радостное волнение и одновременно страх, потому что мы мчимся с беспрецедентной скоростью.”
Может быть, эти перспективы и у вас вызывают “радостное волнение”? Особенно вопрос “человеческого существования”.
Я неслучайно начал с книги “Майн Кампф”, поскольку ее писал никому не известный одиночка, которого можно было принять за сумасшедшего. А эту книгу и ее продолжение “Технологии четвертой промышленной революции” написал Клаус Шваб - основатель и Президент международного форума сливок капитала в Давосе с привлечением боле 200 экспертов. И он не говорит “Я”, как говорил Гитлер, а говорит “Мы”. И в это “Мы”, конечно, включены лидеры ведущих капиталистических стран, которые активно поддерживают его идеи. Поэтому совершенно напрасно некоторые политики стараются упомянуть его фамилию с усмешкой и намеками на конспирологию. Думаю, что они это делают умышленно, чтобы отвлекать внимание от всенародной опасности этих идей. А о предстоящей технологии высказывались, еще до выхода в свет этой книги, наши клаусы: Г.Греф в 2012 году на Петербургском международном форуме заявил, что надо “отсеять” шесть миллиардов “второсортных” людей. А чтобы они стали второсортными, надо резко сократить их образование и информирование. Еще раньше А.Чубайс тоже на международном форуме, заявил, что, по мнению серьезных экспертов, создавших Римский клуб, к концу нынешнего столетия на Земле должно остаться не более двух миллиардов человек. Понятно, что они говорили об одной и той же программе. Почему ж они так открыто рассказывают о своих людоедских планах? И никто им не противопоставляет ни законов, запрещающих пропаганду фашизма, ни мораль, в том числе и православную, ни заботу о жизнях миллиардов человек, ни обычную человеческую порядочность. Думаю, потому что у них все схвачено. Главы всех государств (кроме социалистической направленности), все руководители партий и движений (в том числе и оппозиционных) являются тайными агентами их влияния. Иначе уже развернулось бы широкое движение противодействия этой программе. Не без определенного ехидства, хочу поздравить сторонников капитализма с тем, что они дождались своего”звездного часа” в развитии капитализма. Ведь большинство из них, конечно, не впишутся в вожделенный “Золотой миллиард”, разве только в качестве, стоящего в стойле, биоробота. Последняя книга К. Шваба в соавторстве с Тьерри Маллерета “COVID-19: Великая перезагрузка” вышла в свет всего через 3 месяца после официального объявления этой пандемии. Такая оперативность вызвала у многих предположение, что авторы знали, а может и организовали эту “Великую перезагрузку”. В ней, кстати, авторы дают понять, что они и есть те самые «ангелы» человеческой природы, которых должно призвать человечество в ситуации, когда оно само не способно ответить на экзистенциальные кризисы. Вот они лидеры “Золотого миллиарда”!
Пока знаю только несколько общественных деятелей, по собственной инициативе, выступивших со своими протестами. Это создатель и руководитель движения “Сорок сороков” Андрей Кормухин. Казалось бы, что он – антисоветчик и богомолец, должен был помалкивать, но, видимо, обеспокоенность за своих детей, а у него их девять, заставила буквально восстать против этого заговора. Известная оперная певица Любовь Казарновская тоже не смогла промолчать и призвала всех бороться за свет. Обратил внимание на эту программу генерал-полковник Леонид Ивашов – Председатель всероссийского офицерского собрания, потребовший отставки Путина. А в Канаде петиция против “Великой перезагрузки” собрала более 80 000 подписей за 72 часа. А теперь канадские дальнобойщики собрали 150 километровую протестную колонну большегрузов и прибыли в Оттаву требовать, чтобы правительство отменила свои драконовские законы против противников обязательной вакцинации. И уже есть первые победы! Так что народ прозревает.
Осуществление этой программы по “отсеиванию” лишних рабов началась уже давно. Это и ГМО продукты, от которых подопытные животные во втором – третьем поколении теряли возможность к продолжению рода и продвижение однополых отношений. Теперь капитал решил ускорить процесс с помощью рукотворных пандемий и подозрительных вакцинаций. Ведь именно вакцинациями предложил Билл Гейтс регулировать популяцию людей на Земле. Для этих исследований он создал клуб, в который вошли богатейшие и влиятельнейшие люди планеты. Поэтому те, кто хихикает и над его именем, просто пытаются отвлечь внимание от их деятельности.
Следовательно, они имеют хорошо проработанную и опробованную на практике программу сокращения численности людей без всяких войн и газовых камер. Но я не вижу, чтобы какое-то правительство принимало ответные меры и создавала подобие ОСОАВИАХИМа. Значит народ должен сам создать КОВИД “За жизнь!” (Красное Объединение Всенародных Интернациональных Движений “За жизнь!”) Целью этого объединения должна стать ликвидация всех биологических лабораторий, разрабатывающих античеловеческие вирусы и постановка под народный контроль разработку и использование всех вакцин. Поэтому, если хотите дожить до своих внуков, распространяйте эту информацию, переводя ее на разные языки. Объединяйтесь, заставляйте руководителей своих партий, движений и других политических деятелей признать эту опасность и организовывать конкретное противодействие ей. Обсуждайте на всех встречах и вечеринках с друзьями и знакомыми эту проблему. Ищите варианты доказательства вины этих авантюристов, с тем чтобы через судебные решения заставить их тратить свои миллиарды не на разработку новых вирусов, а на излечение от уже созданных и на компенсацию, причиненного человечеству, вреда. А дальше, время покажет. Главное сейчас – выиграть это самое время. Промедление смерти подобно
Юрий Доценко (орфография и пунктуация автора сохранены)