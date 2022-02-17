Мы обязаны улучшать жизнь людей

Уже более двух лет работает Алуштинский городской совет второго созыва. Фракция КПРФ в горсовете состоит из 3 депутатов: председателя Шавель Аллы Николаевны, зампреда Грызловой Ольги Геннадьевны и члена фракции Щербины Владимира Евгеньевича. Все депутаты активно участвуют в работе совета: в заседаниях сессий, профильных комиссий, координационного совета, в городских мероприятиях, если приглашают.
Два раза в месяц в помещении ГК КПРФ депутаты проводят прием граждан. Люди обращаются за помощью в разрешении самых различных сложившихся жизненных ситуаций. Более всего их волнует неудовлетворительное медицинское обслуживание: большие очереди на прием к врачам, отсутствие специалистов узкого профиля, несвоевременный, а порой запоздалый приезд на вызов скорой помощи из-за ее неукомплектованности, парализованность работы ЦГБ из-за ковида и ведения капитального ремонта, который собираются закончить аж 31.12.2022 г., отсутствие аптек во многих селах, неоказание первой помощи из-за отсутствия медперсонала и др.
Мы обращались за помощью в ускорении окончания ремонта ЦГБ (заслуженный врач РК Реуцкая Е. В.) к президенту РФ В. В. Путину — о направлении к нам военных строителей. Открытое письмо «Алуштинская больница сигналит SOS» опубликовано в газете «Коммунист Крыма» 14.10.2021 г. и в газете «Советская Россия» 16.11.2021 г.
Второй острой проблемой алуштинцев являются услуги ЖКХ — неуемно растущие тарифы, оплата неотапливаемых помещений в многоквартирных домах (подъезды, лестничные клетки и др.), нежелание муниципалитета отдать нежилые помещения в распоряжение кооперативных домов, непризнание аварийным дома № 4 по улице Юбилейной, где более 10 лет назад произошел взрыв газа, отсутствие у некоторых домов скамеек для отдыха, состояние придомовых территорий, лестниц-переходов с одной улицы на другую, состояние дорожного покрытия на некоторых улицах города, переулках. По всем обращениям граждан были направлены депутатские обращения в соответствующие инстанции.
Очень много обращений по проблемам оформления недвижимости: земельных участков, садово-огородных кооперативов, отъема земли. Далеко не все обращения мы смогли удовлетворить, но, тем не менее, кое-что удалось инициировать, а соответствующим службам выполнить:
— учреждено с целью разгрузки транспорта одностороннее движение по ул. Таврической от переулка Овражного до выезда на ул. Снежковой;
— частично отремонтировано дорожное покрытие ул. Таврической вдоль домов от № 1 до № 5, а вся улица состоит из 42х домов;
— отремонтирована лестница, ведущая с ул. Таврической к б/о «Старый замок»;
— освещен переулок вдоль домов № 37–39 по ул. Таврической;
— отремонтирован тротуар по ул. Ленина от б/о «Старый замок» до светофора (в направлении центра города);
— установили скамейку для отдыха по просьбе семьи инвалидов 2й и 3й группы у дома № 60 по ул. Ленина, 4;
— привели в порядок территорию у домов № 22, 24, 26 по ул. Симферопольской, которая была перекрыта в связи с переносом теплотрассы у д/с № 5;
— участвовали в контроле запуска в эксплуатацию пляжа для инвалидов на центральной набережной;
— привели в порядок тротуар вдоль б/о «Северная Двина» и восстановили ограждение вдоль него и территории б/о;
— огражден спорткомплекс и спилен аварийный тополь у МОУ № 2;
— инициировали с подачи Почетного работника туризма РК В. И. Путраймс при поддержке ТВ «БРТ», присвоение звания «Почетный гражданин Алушты» В. С. Лузанову посмертно;
— проведен ямочный ремонт придомовой территории дороги вдоль дома № 3;
— проведена замена трубы водовода в переулке с ул. Таврической на ул. Пионерскую у дома № 19, где очень часто происходил прорыв трубы и как следствие — большие утечки воды. Это то, что удалось реализовать совместными усилиями депутатов и администрации города.
Но осталось еще много нерешенных задач: не смогли улучшить жилищные условия ветерану труда, стоящему на очереди с 1991 г., ее очередь почему-то не приближается, а удаляется. Не при веден в порядок подход к городскому обществу инвалидов и абонентскому отделу ЖЭК № 1, не решены проблемы с узакониванием участков земли, выделенных еще в советский период, а ныне преобразованных в садово-огородные кооперативы; с. Лучистое так и не обрело квалифицированного врача из-за отсутствия жилья для его семьи; не решен вопрос о наличии аптек в селах Лучистое, Малый Маяк, Изобильное.
Очень надеемся, что в 2022 г. нас услышат и вопросы решат в пользу наших граждан, ведь мы обязаны улучшать их жизнь. Девиз «Работаем вместе и для людей!» — основа нашей депутатской деятельности.
Алла Шавель, председатель фракции КПРФ в Алуштинском городском совете