Когда проблема не в животных, а в людях

Защита животных закреплена не только в специальном федеральном законе, но и в Конституции Российской Федерации. Однако все чаще на станицы СМИ попадают жуткие истории о нападении стаи бездомных собак на людей, детей. Граждане справедливо опасаются посягательств на свои жизнь и здоровье со стороны четвероногих.
Люди с добрым сердцем
Для того чтобы контролировать ситуацию и был принят Закон «Об ответственном обращении с животными». Его действие распространяется на домашних и безнадзорных животных, животных, используемых в культурно-зрелищных целях (в зоопарках, цирках и т. д.), диких животных, содержащихся в неволе. Однако закон должны исполнять люди, а не животные. Ведь большая часть бездомных собак и кошек раньше имела хозяев, а потом они стали им не нужны.
Именно о таких брошенных и выброшенных начинают заботится добрые люди. Они их кормят, лечат, открывают своими силами передержки и приюты, берут домой. И здесь дело не только в безграничной любви к животным, такие волонтеры социализируют бездомных животных, снижают уровень их агрессии, а значит делают более безопасными для нас улицы сел и городов.
Об одном таком человеке, наш сегодняшний материал. Обычная жительница поселка Нижнегорский Наталья Гладыш вот уже не первый год кормит и лечит, подбирает и защищает бездомных животных. Она создала общественную организацию для оказания помощи бездомным животным, имеет действующее удостоверение общественного инспектора по обращению с животными, прикладывает все свои силы и время на то, чтобы накормить и вылечить бездомных собак, пристроить их в добрые руки, защитить от бездумного истребления.
Три года назад Наталья стала выезжать вместе со службами отлова животных, для того чтобы спасать собак. Работала в этом направлении, потом поняла, что ситуация ухудшается с каждым днем: на улицах появляется много бездомных животных и взрослых, и щенков. Самое страшное то, что часть из них это те, кого хозяева вышвырнули на улицу.
«У меня частный дом и я держу животных у себя. Я их просто люблю, мне их жалко и я их подбираю. Сейчас у меня 17 взрослых собак: 16 девочек и 1 мальчик, практически все девочки и мальчик стерильны. Некоторых стерилизовала за собственные деньги, некоторых забирала после отлова и стерилизации, когда их возвращали на улицу. И еще 8 щенков. А еще я готовлю еду и кормлю собак, которые живут на территории поселка и на строительных базах, хозяева которых не хотят заботиться о животных. И так все семь дней в неделю, — рассказывает Наталья. — Есть еще у меня два человека, тоже волонтеры, которые мне помогают с пристройством животных, передержкой, кормежкой».
Два года назад Наталья познакомилась с ветеринаром из другого населенного пункта и умоляла его помочь в стерилизации животных, т. к. финансовой поддержки нет, а местные ветеринары без денег не обслуживают. «За это время доктор провел стерилизацию около 150 собак, но наркоз подорожал и опять не знаю, где брать деньги, — говорит защитник животных. — Много раз я обращалась с просьбами и к администрации поселка, и в другие инстанции, просила выделить в пользование пустующее здание, чтобы устроить там передержку для животных, особенно для малышей, которых нужно проглистовать и привить перед тем, как раздавать в добрые руки. Никакого ответа от властей я так и не дождалась».
Игнорировать и отмалчиваться
Видимо, Нижнегорская поселковая администрация, в лице ее главы Сергея Юрченко, вообще не хочет или не умеет общаться ни с кем, так как на запрос СМИ о ситуации с безнадзорными животными на территории поселка, как и кем проводится отлов животных и планируется ли открытие приюта для таких животных, редакция газеты так и не получила никакого ответа. То ли ответить нечего, то ли отвечать стыдно.
Например, в 2017 году прокуратура Нижнегорского района, проведя проверку по вопросу отлова безнадзорных животных на территории муниципального образования Нижнегорский район Республики Крым установила, что должностными лицами Администрации Нижнегорского района РК не исполняется Закон Республики Крым от 28.06.2016 г. № 260-ЗРК/2016 «О содержании и защите от жестокого обращения домашних животных и мерах по обеспечению безопасности населения в Республике Крым», постановление администрации Нижнегорского района РК от 23.03.2017 г. № 95 «Об утверждении Правил отлова и содержания безнадзорных домашних животных на территории муниципального образования Нижнегорский район Республики Крым», санитарно-эпидемиологические нормы и правила, нормы федерального законодательства, а именно деятельность по отлову безнадзорных животных не осуществляется, что нарушает право граждан на благоприятную окружающую среду.
Помощник прокурора Нижнегорского района О. В. Барабаш отметил, что «особую угрозу жизни человека несут безнадзорные собаки, особенно если человек не может оказать сопротивления (женщина, пожилой человек, ребенок). Собаки, как правило, агрессивны и нападают на человека независимо от того, как он реагирует на этих животных. При нападении агрессивной собаки человеку могут быть нанесены психические и физические травмы, последние иногда приводят к инвалидности или даже сопровождаются гибелью жертвы. Кроме того, нападение собаки может сопровождаться заражением пострадавшего бешенством. Пострадавшему от нападения бродячей собаки в связи с абсолютной летальностью бешенства необходимо проведение напряженного курса антирабических прививок».
Улыбаться и ничего не делать
По словам Натальи Гладыш, лет 5–6 назад она вместе с несколькими волонтерами обращалась в поссовет с просьбой помочь им создать организацию (НКО) по защите животных. Интересовались также, когда будет открыт приют для бездомных животных.
«Все документы нужно было юридически правильно подготовить, мы просили помощи хотя бы в этом, так как не было у меня возможности нанять юриста. Нас выслушали с ухмылкой, обещали помочь, но на этом все закончилось, — вспоминает Наталья. — Через месяц я пришла к юристу, которая должна была подготовить проект, документы. Она отнеслась ко мне как к ничтожеству и ничего не предоставила. Через три года мы обратились снова с этой проблемой и опять такой же ответ. Через месяц пришла в райсовет. Они позвонили в поссовет, где им сказали, что в курсе проблемы, и дальше мне в райсовете просто улыбнулись и все». <…>
«Я хочу, чтобы больше людей знало и присоединилось ко мне для помощи животным, чтобы я могла раздать этих животных в хорошие руки. И чтобы появились люди, которые могли бы финансово помочь мне на корм для собак», – Наталья Гладыш
ЛЮБАЯ СУММА ПОЖЕРТВОВАНИЙ МОЖЕТ СПАСТИ
МАЛЕНЬКУЮ ЖИЗНЬ!
КОНТАКТЫ ДЛЯ СБОРА СРЕДСТВ:
Наталья Гладыш, общественный инспектор по обращению
с животными, волонтер и организатор оказания помощи
бездомным животным «Верный друг» в п. Нижнегорский.
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телефона: +79788320174.
Полная версия статьи в печатном номере газеты
Лилия Косса
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