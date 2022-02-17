Форос — Татарстану, Алушту — Чечне

Все помнят нашумевшую историю о строительстве детского оздоровительного комплекса «Ак Барс» для спортсменов из Татарстана в Форосском парке — особо охраняемой территории. Строительство продолжается несмотря на отчаянные попытки местных жителей прекратить варварскую застройку побережья и уничтожение прекрасного парка.
В этом году ожидаем начала нового строительства в Алуште. «В Крыму, в окрестностях города Алушта, в этом году начнется строительство собственного детского лагеря отдыха», — заявил глава Чечни Рамзан Кадыров на своей странице во «ВКонтакте».
Напомним, что власти Крыма передали территорию бывшей здравницы для строительства современного детского лагеря на более чем 450 мест. Об этом, по сообщению ТАСС, говорил министр труда, занятости и социального развития Чечни Усман Баширов.
«В знак укрепления дружеских отношений с братским чеченским народом руководство Республики Крым передало в собственность Чеченской Республики территорию одного из бывших детских оздоровительных комплексов полуострова. По поручению Рамзана Ахматовича Кадырова, на этом месте будет построен новый, современный, отвечающим всем требованиям времени детский лагерь», — отметил Баширов. По его словам, расположен комплекс в городе Алушта, в живописном месте на первой береговой линии. Вместе с комплексом три гектара земли в живописном месте на окраине Алушты отойдут к братскому народу.
В прошлом году крымские депутаты единороссы также проголосовали за то, чтобы подарить Белгородской области работающий санаторий на Евпаторийском побережье. Думается, что такими темпами единороссы вскоре оставят крымчан и их детей вообще без возможности отдыхать на Черноморском побережье Крыма.