Износ коммунальных систем в Крыму — 90 %

В Государственной Думе по инициативе фракции КПРФ 7 февраля были проведены парламентские слушания, посвященные вопросам ЖКХ.
Коммунальное хозяйство — это ключевая жизнеобеспечивающая отрасль, в которой, к сожалению, за последние 30 лет накопилась масса проблем. При этом ситуация продолжает ухудшаться. Среди пяти угроз, с которыми сталкивается наша страна, — вымирание, обнищание, раскол общества, технологическое отставание — именно износ оборудования и всех систем управления и организации является наиболее критичным!
Так, износ коммунальных систем составляет 58 %. Особенно плохая картина в Сибири и на Дальнем Востоке. В Крыму и Севастополе этот показатель достигает вообще 90 %.
Сегодня в замене нуждается 31 % теплосетей, 44 % водопроводов, 46 % канализационных сетей и почти каждый пятый лифт является аварийным.
Никакой частник не справится с решением таких масштабных проблем! Никакие попытки приватизировать МУПы и ГУПы и уничтожить местное самоуправление ни к чему хорошему не приведут.
В такой большой и холодной стране, как наша, ЖКХ должно иметь централизованное управление! КПРФ готова максимально способствовать разрешению накопившихся вопросов. У нас подготовлены соответствующие законодательные инициативы, включая бюджет развития и отраслевые программы. Их готовила наша высокопрофессиональная команда!
Хочу еще раз заявить: попытки приватизировать МУПы и ГУПы и уничтожить местное самоуправление ни к чему хорошему не приведут. Частники уже довели ситуацию в стране до аварийной. Поэтому система ЖКХ должна быть в руках государства и иметь централизованное управление!
Сегодня ЖКХ — на грани катастрофы. В данную сферу надо вкладывать деньги, ведь речь идет о ключевой жизнеобеспечивающей отрасли страны. Но вопреки этому дотации сокращаются, а долги растут как снежный ком. Они составляют уже 1,5 трлн, из них 900 млрд должны граждане. Но населению нечем платить, ведь в стране — 20 миллионов нищих, а каждый второй имеет зарплату меньше 19 тыс. рублей. Сейчас ищут выход не в том, как эффективно направить в отрасль имеющиеся у страны огромные ресурсы, а опять находят топор под лавкой: все отдать в так называемые концессии. Коммунист Анатолий Локоть, который уже 8 лет возглавляет Новосибирск с более чем 1,5 миллионом жителей, не отдал ни МУПы, ни ГУПы, ни водоканал в частные руки. У него даже метро оказалось рентабельным. Причем там самые дешевые в стране билеты — 27 рублей!
Еще раз подчеркну, система ЖКХ нуждается в централизованном государственном управлении! Только так можно решить проблемы аварийности в отрасли и не допустить катастроф.
Геннадий Зюганов, Председатель ЦК КПРФ