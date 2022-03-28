Имущество Республики снова ушло в частные руки

Сегодня на заочной сессии Госсовета Республики Крым голосами единороссов принято решение об отчуждении из республиканского имущества санатория "Зори России", расположенного на территории Большой Ялты в селе Оползневое.
"Фракция КПРФ в Госсовете Крыма проголосовала против этого решения. Единороссы продолжают разбазаривать крымское имущество, помогая олигархам сохранить их деньги и не задумываясь о простых людях, своих избирателях, - отметил Сергей Богатыренко, руководитель фракции КПРФ в ГС РК. - Вместо того, чтобы приложить все силы, сохранить рабочие места и санаторий в уникальном месте Крыма, они его продают. При этом за цену, явно несоответствующую его реальной нынешней стоимости".
Общая площадь территории санатория "Зори России" – 9,95 га. На них расположены 5 спальных корпусов, лечебный корпус, столовая, киноконцертный зал на 500 мест, крытый плавательный бассейн с морской водой и прочая необходимая инфраструктура. В 150 метрах от корпусов санатория протянулись оборудованные галечные пляжи, благодаря удаленному расположению от населенных пунктов, не перегруженные даже в пик сезона.
Напомним, что данный санаторий был построен в 1985 году под названием "Заря", через год санаторий был переименован в "Зори России"и оказывал услуги санаторно-курортного лечения по пульмонологическому, кардиологическому, неврологическому и общеоздоровительному профилю.