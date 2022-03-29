КПРФ подготовила «Двадцать неотложных мер для преображения России»

Сегодня КПРФ представит Правительству «Двадцать неотложных мер для преображения России».
Вчера в Госдуме на брифинге Председатель ЦК КПРФ, руководитель фракции КПРФ в Госдуме Геннадий Зюганов презентовал двадцать неотложных мер для преображения России.
На сегодня запланирована встреча команды КПРФ с руководителем российского Правительства Михаилом Мишустиным.
«Мы к предстоящей встрече относимся с большой ответственностью, – рассказал Зюганов. – Чтобы разговор был предметным, мы подготовили три значимых документа. Завтра мы их вручим Председателю российского Правительства и его заместителям. Мы также положим на стол Правительства пакет из 12 неотложных законопроектов. – В частности, мы представим программы «Новая целина», «Устойчивое развитие села», и «Развитие сельскохозяйственного машиностроения».
«Мы обязательно предложим Мишустину провести общероссийский семинар, посвященный опыту народных предприятий. По нашему мнению, сегодня народные предприятия являются базой, которая позволит нам реализовать все значимые социальные программы и обеспечить нашу страну высококачественным продовольствием. Мы покажем на конкретном опыте, как можно решать сложные задачи, – сказал лидер КПРФ. – Мы готовы к конструктивной работе со всеми думскими фракциями».
После представления Правительству документ «Двадцать неотложных мер для преображения России» будет опубликован в газетах «Правда» и «Советская Россия».
«КПРФ из всех российских партий в программном и ментальном отношениях лучше всего подготовлена к новой ситуации, которая сложилась в мире и нашей стране после начала специальной военно– политической операции на территории Украины, – считает зампредседателя ЦК КПРФ Дмитрий Новиков. – Те меры, которые мы предлагаем, являются лучшей гарантией для защиты нашей страны от внешнего давления, для формирования устойчивого внутреннего рынка и для социальной защиты граждан».
«Наше ключевое требование – проведение национализации ключевых отраслей экономики и банковской сферы в России. Именно эта мера обеспечит устойчивость нашей промышленности и послужит делу наполнения российского бюджета», – заявил Дмитрий Георгиевич.
«Наша программа позволит создать гораздо более эффективную экономическую и социальную систему в нашей стране», – полагает он.
На сегодня запланирована встреча команды КПРФ с руководителем российского Правительства Михаилом Мишустиным.
«Мы к предстоящей встрече относимся с большой ответственностью, – рассказал Зюганов. – Чтобы разговор был предметным, мы подготовили три значимых документа. Завтра мы их вручим Председателю российского Правительства и его заместителям. Мы также положим на стол Правительства пакет из 12 неотложных законопроектов. – В частности, мы представим программы «Новая целина», «Устойчивое развитие села», и «Развитие сельскохозяйственного машиностроения».
«Мы обязательно предложим Мишустину провести общероссийский семинар, посвященный опыту народных предприятий. По нашему мнению, сегодня народные предприятия являются базой, которая позволит нам реализовать все значимые социальные программы и обеспечить нашу страну высококачественным продовольствием. Мы покажем на конкретном опыте, как можно решать сложные задачи, – сказал лидер КПРФ. – Мы готовы к конструктивной работе со всеми думскими фракциями».
После представления Правительству документ «Двадцать неотложных мер для преображения России» будет опубликован в газетах «Правда» и «Советская Россия».
«КПРФ из всех российских партий в программном и ментальном отношениях лучше всего подготовлена к новой ситуации, которая сложилась в мире и нашей стране после начала специальной военно– политической операции на территории Украины, – считает зампредседателя ЦК КПРФ Дмитрий Новиков. – Те меры, которые мы предлагаем, являются лучшей гарантией для защиты нашей страны от внешнего давления, для формирования устойчивого внутреннего рынка и для социальной защиты граждан».
«Наше ключевое требование – проведение национализации ключевых отраслей экономики и банковской сферы в России. Именно эта мера обеспечит устойчивость нашей промышленности и послужит делу наполнения российского бюджета», – заявил Дмитрий Георгиевич.
«Наша программа позволит создать гораздо более эффективную экономическую и социальную систему в нашей стране», – полагает он.
По материалам пресс– службы ЦК КПРФ