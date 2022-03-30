В КПРФ призвали закрыть выезд из России сотрудникам ЦБ, виновным в потере золотовалютных резервов

В Госдуме накануне обсудили проект постановления о досрочном освобождении от должности членов совета директоров Центрального Банка РФ Дмитрия Скабелкина и Сергея Швецова. Эти люди отвечали в ЦБ за золотовалютные резервы страны.
Напомним, что Швецов работал первым заместителем Председателя Банка России и отвечал за развитие финансовых рынков, а Скабелкин контролировал борьбу с отмыванием капиталов, полученных преступных путем. После фиаско с золотовалютными резервами страны, банкиры уволились по собственному желанию, и Госдуме пришлось постфактум исключать их из управляющего органа ЦБ.
Первый заместитель руководителя фракции КПРФ Николай Коломейцев предложил внести в проект постановления требование запретить выезд из страны для вышеупомянутых лиц до разбирательства их причастности к потере золотовалютных резервов. Однако в проект постановления предложение коммуниста внесено не было.
Депутат Государственной Думы Сергей Обухов заявил, что КПРФ требует проведения расследования в отношении всех руководителей ЦБ, виновных в преступной халатности и потере половины золотовалютных резервов страны!
По материалам КПРФ