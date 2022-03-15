Украина предложила России на 15 лет отказаться от «военного решения» вопроса о Крыме.

Глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что переговоры в Стамбуле прошли конструктивно. «Мы получили от Украины понятно сформулированную их позицию по включению в договор. Они будут рассмотрены, о них будет доложено президенту», – сказал он.
Ранее члены украинской делегации сообщили, что представили российским представителям вариант договора о международных гарантиях Украине. Он будет предусматривать, в том числе, внеблоковый и безъядерный статус, отказ Киева от размещения иностранных баз и иностранных войск.
Глава украинской делегации Давид Арахамия уточнил, что гарантами новой системы могут стать страны Совбеза ООН, в том числе Россия, а также Франция, Турция, Германия, Италия, Израиль, Польша и Канада.
При этом член украинской делегации отметил, что новая система гарантий безопасности не будут действовать на территории ДНР, ЛНР и Крыма. «Мы также записали в этот договор, что все страны-гаранты обязаны не только не препятствовать намерениям Украины по вступлению в ЕС, но и должны помогать в этом», – заключил он.
Советник главы Офиса президента Украины, член украинской делегации на переговорах с Россией Михаил Подоляк сказал, что на переговорах в Стамбуле российской стороне было предложено на протяжении 15 лет договариваться о статусе Крыма и Севастополя, и в течение этого времени не пытаться решить вопрос военным путем, пишет «Коммерсантъ».
«Что касается таких вопросов, как, например, Крым, то это тоже отдельный пункт договора. Мы предлагаем зафиксировать предложение Украины и России в течение 15 лет проводить двусторонние переговоры по статусу Крыма и Севастополя», – заявил Михаил Подоляк (цитата по «Украинской правде»).
По его словам, Украина и Россия «не будут на протяжении этого времени, пока будут идти переговоры, использовать вооруженные или какие-либо силы для того, чтобы решить вопрос Крыма». Неприменение военной силы он предложил российской стороне выделить отдельным пунктом.
Напомним, 29 марта, прошел первый день очных переговоров делегаций России и Украины в Стамбуле. Член украинской делегации Давид Арахамия ранее говорил, что Крым в составе РФ – это тот вопрос, по которому практически невозможно достичь согласия.
По материалам «Красная Линия»