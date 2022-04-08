Мы помним...

25 марта текущего года на 83 году ушел из жизни прекрасный и замечательный человек, ветеран партии, легенда Симферопольской городской партийной организации Кустенко Александр Николаевич, оставивший яркий след на этой земле.
Александр Николаевич родился 27 августа 1939 года в селе Айвазовка возле города Старый Крым , в селе военнослужащего, который перед войной закончил Киевское военное автомобильно-бронетанковое училище. Погиб в 1942 году, защищая Крым.
Маленький Саша вместе с матерью был эвакуирован на Урал. После войны вернулись в Крым, где Александр окончил школу и поступил в Симферопольский автотранспортный техникум. По окончанию работал автомехаником в автоколонне в Хмельницкой области.
В 1963 году призван в ряды Советской Армии. Демобилизовавшись, приехал в Крым, работал учителем в г. Коктебель, автомехаником на автопредприятии. С 1974 по 2008 год- технический инспектор Обкома профсоюзов, ныне ФНПК. Своим самоотверженным трудом снискал уважение и авторитет среди как трудовых коллективов, так и среди администрации. Заслуженный работник труда, награжден многими ведомственными и общегосударственными наградами.
Вступив в ряды Коммунистической партии еще в армии, остался верен отданной присяге. В том трагическом для Компартии и Советского Союза 1991 году, когда многие члены партии (именно члены партии, далеко не коммунисты!) попрятали свои партбилеты, Александр Николаевич одним из первых встал в ряды энтузиастов по воссозданию Компартии и социалистического государства в целом. Возглавив первичную парторганизацию из числа работников профсоюзов, был ее секретарем до октября прошлого года, то есть более 30 лет! Эта парторганизация вела большую агитационную работу и была одной из лучших в городе.
Коммунист Кустенко неоднократно избирался членом горкома партии, депутатом центрального района четырех созывов.
За большую и плодотворную партийную и общественную работу неоднократно поощрялся разными партийными и ведомственными наградами.
Александр Николаевич прожил сложную и в то же время интересную жизнь. Коммунист, подполковник в отставке останется в нашей памяти навсегда.
Крымский реском, Симферопольский горком, Союз советских офицеров Крыма, товарищи по партии и работе выражают глубокие соболезнования родным и близким покойного.