В Керчи коммунисты и комсомольцы провели субботник в честь освобождения города-героя

11 апреля 1944 года бойцы советской армии и флота выбили из приморского города немецко-фашистские войска и освободили его от захватчиков. Ежегодно в этот день у всех памятником и мемориалов алеют красные тюльпаны и множество весенних цветов – это благодарные керчане отдают дань памяти павшим героям, защитившим мир от войны.
В минувшие выходные коммунисты Керченского городского отделения КПРФ и комсомольцы города-героя вышли на субботник, посвященный дню освобождения Керчи от немецко-фашистских захватчиков.
В минувшие выходные коммунисты Керченского городского отделения КПРФ и комсомольцы города-героя вышли на субботник, посвященный дню освобождения Керчи от немецко-фашистских захватчиков.
Перед началом субботника коммунисты и комсомольцы г. Керчи возложили цветы к Мемориальному комплексу «Аджимушкай», после чего принялись за уборку территории и покраску экспонатов музея. После окончания субботника руководители Музея-заповедника организовали экскурсию в музей оружия, которую провел казачий атаман Александр Самойлов. Затем атаман пригласил всех коммунистов и комсомольцев на казачий кулеш, который удался на славу.
Пресс-служба Керченского ГО КПРФ