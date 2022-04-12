С Днем космонавтики!

В этом году исполнился 61 год с момента первого полета человека в космос. Это событие произошло 12 апреля 1961 года – корабль «Восток» с Юрием Гагариным на борту совершил орбитальный полет вокруг Земли. В космосе Гагарин пробыл 108 минут, что стало прорывом в освоении внеземного пространства.
На орбите первый космонавт сообщал о своих ощущениях, состоянии корабля и наблюдениях, рассказывал о том, как видит Землю, горизонт и облака над планетой. Корабль Гагарина благополучно приземлился рядом с деревней Смеловка в Саратовской области.
После своего исторического полета Гагарин продолжил работать в Центре подготовки космонавтов. Вернуться в космос ему не удалось: 27 марта 1968 года Юрий Гагарин погиб при выполнении полета на учебно-тренировочном истребителе МиГ-15 УТИ.
Праздник День космонавтики учредили в 1962 году. Через шесть лет он получил международный статус, День авиации и космонавтики, который до сих пор отмечается ежегодно.
В 2011 году праздник вышел на новый уровень — к 50-летнему юбилею покорения космического пространства Генассамблея ООН провозгласила праздник Международным днем полета человека в космос.