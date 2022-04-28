Нина Останина: Россия – государство с наивысшим социальным неравенством в мире!

Каждый девятый россиянин находится за чертой бедности. Об этом сообщают СМИ. Уверена, что эти данные не соответствуют действительности. На самом деле, число бедных (и даже просто нищих) в нашей стране – на порядок больше! Ведь Россия – государство с наивысшим социальным неравенством в мире! В то время, как в среднем по всей планете один миллиардер приходится на 170 миллиардов долларов мирового богатства, у нас эта цифра в 14 раз выше! В РФ один обладатель миллиардов «зеленых» приходится на 11 миллиардов долларов национального достояния! 82 % совокупной собственности принадлежит приблизительно 10 % населения. Остальные же 90 % находятся на «голодном пайке».
Поэтому в самой богатой ресурсами стране столько нищих! И эта ситуация только усугубляется в период тяжелейших геополитических испытаний.
России как воздух нужна социальная справедливость. Иначе будет совсем сложно, заявила Нина Останина, депутат Госдумы от фракции КПРФ.