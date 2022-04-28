Вышел в свет второй апрельский номер газеты «Коммунист Крыма»

Дорогие читатели!
Основной темой этого номера стал узаконенный государственный вандализм. Это явление стало набирать обороты в последние два месяца, когда наша страна ведет ожесточенную борьбу с коллективным Западом, пытающимся чужими руками подорвать экономику и влияние России. Самое оголтелое проявление этой борьбы сейчас происходит, в первую очередь, на Украине, где «щирые патриоты» ведут непримиримую борьбу с народной памятью эпохи, создавшей ту самую «нэзалэжную». Во многих городах лихие хлопцы сносят памятники советским воинам-освободителям, проливавшим кровь в том числе и за Украину. Неблагодарным потомкам не нужна память – многие, наскакавшись на майдане, давно смотрят в сторону Европы, лелея одну мечту – побыстрее там пристроиться, а дома – хоть трава не расти.
И пока одурманенные украинским правительством ВСУ обстреливают свои же города, другие украинские «патриоты», боясь взять в руки оружие и пойти воевать с «москалями», расправляются с памятниками Пушкину, Жукову, Зое Космодемьянской, сносят советские танки, устанавливая другие (произведенные, к слову, еще в СССР), «символично» направляя их орудия в сторону Москвы. Такие вот «Иваны», не помнящие родства.
О таком нельзя молчать, тем более что и в России хватает разных политиков и чиновников, готовых переименовывать улицы и сносить свои памятники, уподобляясь таким «патриотам» из соседних стран. В нашем солнечном Крыму, демилитаризированном в 2014 году от украинских националистов и их сторонников, и сейчас находятся, те, кто, занимая высокие посты и прикрываясь исторической справедливостью, проводят сугубо антисоветские акции. Об этом емко рассказывает первый секретарь КРО КПРФ Сергей Богатыренко.
Сложившаяся в России на сегодняшний день непростая ситуация дает ясно понять, что нашему обществу необходимы глубинные изменения, способные вывести нашу страну из кризиса. Лидер коммунистов Геннадий Зюганов в своем обращении как к чиновникам всех уровней, так и к простым гражданам обозначил основные направления программы, направленной на качественные изменения в нашей стране, движение к социализму, как к единственному верному выходу из сложившейся ситуации.
Приятно осознавать, что не только старшее поколение, но и молодежь поддерживают развитие и укрепление традиционных ценностей. Вступая в ряды комсомола, они стремятся уже сейчас на местах менять жизнь к лучшему – мы рассказываем о таких примерах в наших материалах.
Также на страницах этого номера мы рассматриваем и другие вопросы, касающиеся различных аспектов жизни нашего полуострова и страны в целом, читайте – будет интересно. Мы хотим, чтобы как можно больше людей знали правду. Мы надеемся, что вы поможете в ее распространении.
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С уважением, редакция газеты «Коммунист Крыма».