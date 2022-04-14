Коммунисты почтили память освободителей Симферополя

13 апреля цветы к памятнику-танку Т-34 в сквере Победы возложили члены Крымского регионального отделения Коммунистической партии, городских отделений Симферополя и района, Союза советских офицеров Крыма, общественных организаций и движений.
Совместно с единомышленниками и жителями города коммунисты почтили память защитников и освободителей столицы Крыма, которые 13 апреля 1944 года освободили город от вражеских войск.
«Вечная память и слава нашим защитникам и освободителям Симферополя! Мы всегда будем помнить их подвиг во имя нашей счастливой жизни. Мы никогда не забудем их жертвы, принесенной во имя мира!» – подчеркнул руководитель КРО КПРФ Сергей Богатыренко.