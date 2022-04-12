Крымские коммунисты возложили цветы к памятникам Гагарину и Королеву

Сегодня, отмечая один из важнейших праздников - День космонавтики - члены Крымского регионального отделения Коммунистической партии, городских отделений Симферополя и района, общественных организаций и движений, совместно с единомышленниками и жителями города возложили цветы к памятникам первому космонавту Юрию Гагарину и конструктору ракетно-космических систем Сергею Королеву, установленных в столице Крыма.
"День космонавтики - важная дата в нашей истории и действительности. 61 год назад советский человек, коммунист Юрий Гагарин впервые вышел в космос, преодолев притяжение Земли и взглянув на нашу планету с ее орбиты. Другой великий советский ученый Сергей Королев положил всю свою жизнь на то, чтобы решить эту задачу, и во многом благодаря ему, сейчас наша страна является космической державой и продолжает осваивать космос. Без них, без их самоотверженного труда и подвига, сейчас мы были бы другими", - отметил первый секретарь КРО КПРФ Сергей Богатыренко.