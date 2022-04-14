Сергей Богатыренко: Планирование и госзаказ способны спасти предприятия Крыма

Все заявления по поводу тысяч сотен созданных предприятий не выдерживают никакой критики. На недавнем заседании Комитета Госсовета по промышленности и развитию предпринимательства рассматривался вопрос о состоянии и перспективах развития промышленного комплекса Крыма в условиях введенных санкционных ограничений. Там в очередной раз бравурно прозвучало, что объем промышленного производства по итогу 2021 по сравнению с 2013 годом вырос больше чем в два раза! На территории Крыма работает 1722 предприятия, а в сфере промышленности задействовано 66 тыс. человек! Конечно, цифры впечатляют, но что-то в них слабо верится, правда, если в список промышленных предприятий включить любое гаражное производство и домашний промысел самозанятых, то может 1722 и насчитается.
Руководитель регионального отделения Российского союза промышленников и предпринимателей тоже был очень удивлен названными цифрами и сказал, что такое количество предприятий в организацию работодателей не входит.
Руководители предприятий высказали свое мнение, что их не спасут кредиты, отдать которые они попросту не смогут, и такая «помощь» больше похожа на удавку. Предприятиям необходимы субсидии. Пресловутое импортозамещение полностью возложили на плечи предприятий, и за их же собственный счет. А без приобретения импортного оборудования полноценно реализовать программу импортозамещения практически невозможно. Очень старые фонды, необходима глубокая модернизация для того, чтобы конкурировать на российском рынке. Уже сегодня необходимо минимум 500 млн рублей (200 субсидии и 300 фонд поддержки предприятий) для дальнейшего минимального развития производств. Но увы, этой суммы в бюджете не заложено. И промышленникам вновь тычут кредитами с драконовскими ставками.
Кредитами вопрос не решить – нужны субсидии.
Отсутствие рынка сбыта – государственного заказа, о котором не устают говорить коммунисты. Контроль за оценкой земли. За 8 лет в Крыму не созданы инновационные предприятия. Некоторые министерства ограничивают увеличение цены на 4,3 %, а кредиты выдают под 8 %, т. е. наши предприятия изначально поставлены в условия невозможной конкуренции.
Аграрии столкнулись с проблемой ремонта техники, но у крымских промышленников нет соответствующего оборудования. Хотя Симферопольский ремонтный завод, который еще в 2016 году выпускал трактора и всю сопутствующую навесную технику и выполнял ремонт с/х механизмов, был уничтожен и сдан на металлолом.
Из-за отсутствия необходимой поддержки,
модернизации и покупки нового оборудования предприятие Симферопольсельмаш
доведено до такого состояния, что при сложившейся ситуации и необходимости
быстрого старта по импортозамещению у предприятия не хватает потенциала для
оперативного включения в работу. Не говоря уже о возможности дальнейшего
развития.
Точно такую же озабоченность и все те же проблемы озвучили руководители промышленных предприятий на собрании Ассоциации поддержки производителей кормоуборочной и зерноуборочной техники (сельмашиностроения) Республики Крым. Все они в один голос говорят о том, что со стороны власти поддержка только на словах.
Доказательством этого послужила Х Международная аграрная выставка «АГРОЭКСПОКРЫМ 2022», прошедшая в начале апреля в Симферополе. На ней не были представлены крымские производители сельхозтехники. Случайно встретившийся мне руководитель одного из таких предприятий сообщил, что узнал об этой выставке по радио и был неприятно удивлен тем, что ни одно профильное министерство не удосужилось пригласить и стать участником, а не случайным гостем столь важной в нынешнее время выставки, ни одного из крымских производителей сельхозтехники.
Мы являемся свидетелями того, как на протяжении восьми лет планомерно уничтожаются крупные бюджетообразующие предприятия, которые сдаются на металлолом, либо продаются за копейки, либо превращаются в торгово-развлекательные центры. Не смотря на вроде бы безысходность ситуации – выход есть и он очевиден.
Выход прописан в программе КПРФ «20 неотложных мер для преображения России». Необходимо срочно вносить изменения в бюджет и максимально «перекидывать» средства для предоставления субсидий промышленным предприятиям. И размер субсидий должен измеряться сотнями миллионов. Надо на государственном уровне обеспечить сбыт выпускаемой продукции путем возобновления государственного заказа. И, конечно же, тратить средства не только лишь на благоустройство территорий и укладку асфальта, тем самым поддерживая приближенных к власти предпринимателей, осваивая бюджеты в их карманы. А максимально вкладываться в модернизацию предприятий, которые уже через год-два в виде налогов смогут не только обеспечить полуостров объектами благоустройства, но и значительно улучшить благосостояние жителей Крыма. Главное, что для этого нужна не только политическая воля, но и бескорыстный патриотизм, которым нынешняя власть, видимо, не обладает.
Сергей Богатыренко, руководитель фракции КПРФ в Госсовете РК