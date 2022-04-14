Ленин и Крым

Чтобы там ни говорили, но подняться до уровня Владимира Ильича Ленина не удалось еще ни одному вождю. Именно благодаря Ленину миллионы прозябавших в скотских условиях бедняков впервые почувствовали себя людьми, а паразитирующие богатеи лишились возможности шиковать за счет других. Сегодня все большее число людей начинает наконец прозревать и понимать, на чью мельницу лили воду продажные заказные историки и «ученые», оклеветавшие Ленина.
Отдых и работа
Побывать в Крыму Владимиру Ильичу так и не довелось, хотя история семьи Ульяновых довольно тесно связана с полуостровом. В 1917 году Ленин планировал поездку в Крым, где уже шесть лет проживал его младший брат. Попав на полуостров волею судьбы, земский врач Дмитрий Ильич Ульянов сделал для жителей Феодосии много полезного: боролся с туберкулезом, холерой и тифом, хлопотал об обеспечении города качественной питьевой водой. В годы Первой мировой Ульянов-младший лечил раненых в Севастополе. К сожалению, Ленину так и не удалось тогда приехать к брату.
Женщины из семьи Ульяновых знали Крым очень хорошо. И любили его. Анна Ильинична Ульянова в 1898 году приехала в Алупку вместе с мужем, чтобы подлечиться. Это была ее первая поездка на полуостров. Побывала там и мать Ленина, Мария Александровна. В 1909-м она снимала комнату на Никольской улице, довольно далеко от побережья – так было дешевле.
Надежда Константиновна Крупская очень любила Мухалатку и с удовольствием отдыхала там вместе с Марией Ильиничной Ульяновой. Каждое лето Крупская уговаривала Владимира Ильича съездить в это чудесное место. Но поездка раз за разом срывалась, а в 1924-м здоровье вождя резко ухудшилось, и стало не до того.
Самая младшая сестра Ленина, Мария Ильинична, несколько раз отдыхала в санатории Совнаркома (бывшем имении Кокорева) в Мухалатке. Однажды с ней произошла любопытная история. Во время спуска с горы Мария Ильинична травмировала ногу и ходила теперь с большим трудом. Об этой неприятности случайно узнала группа комсомольцев. Одна из девушек-активисток решила раздобыть для сестры Ильича трость, дабы облегчить ей передвижение. Придя в Юсуповский дворец, комсомолка объяснила ситуацию и взяла под расписку великолепную трость, отделанную слоновой костью. Но Мария Ильинична вовсе не обрадовалась такой услуге, а напротив, сильно разгневалась и потребовала немедленно вернуть «народное достояние» во дворец.
Из хижин во дворцы
21 декабря 1921 года Владимир Ильич подписал декрет «Об использовании Крыма для лечения трудящихся». В тот же день текст передали Дмитрию Ульянову, занимавшему в Симферополе должность уполномоченного по крымским курортам. Роскошные дворцы, особняки и дачи бывших великих князей, крупных капиталистов и богатейших помещиков превратились в здравницы для пролетариата и крестьянства. В стране еще царили разруха и голод, а эшелоны с первыми курортниками уже отправились в Крым. Следом шли составы с кроватями и прочей мебелью. А ровно через тридцать лет в Приморском парке Ялты был установлен обелиск с высеченным на нем полным текстом декрета.
В 1925 году на базе царского дворца в Ливадии открылась первая в стране здравница для крестьян. Те, кто отдыхал в Крыму в позднесоветский период, вероятно, помнят, что в Ялте предлагалась пешеходно-автобусная экскурсия «По Ленинскому декрету».
Крымчане возвели множество памятников вождю. Пожалуй, здесь их было больше, чем где бы то ни было. В парке практически каждого санатория почетное место занимал бронзовый или гипсовый бюст Ленина. В восьмидесятых в Крыму насчитывалось 135 памятников и скульптурных композиций, посвященных Владимиру Ильичу! До нашего времени «дожил» памятник на привокзальной площади Симферополя, возведенный в 1961 году по проекту Н.П. Петровой. Скульптор шутила, что вождь у нее отдыхает, как все курортники, а не призывает на баррикады. Да, побывать в Крыму Владимиру Ильичу не удалось, но в сердцах крымчан он поселился навечно.
Идеологический отдел рескома КПРФ