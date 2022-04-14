Чему и как учат наших детей

Одним из ключевых вопросов любого общества является образование – от него зависит, насколько у подрастающего поколения будет высокий интеллектуальный потенциал, а также будущее всей страны. Разрушив советскую систему образования, в России построили новую, основанную на болонской системе, которая в итоге показала низкую эффективность. Сейчас кризис российского образования усиливается глобализацией и различными критическими процессами, протекающими не только в нашей стране.
Кризис и традиции
Современная Россия унаследовала от СССР не только обширный военный потенциал, но и советскую систему образования, основы которой фундаментально не изменились, а поверх них появились новые «надстройки». Однако современные реалии таковы, что информационное общество пришло на смену индустриальному, а, следовательно, и необходимы коренные реформы в образовательной системе. Необходимо не только внедрять инновационные технологии в учебе, оснащать учебные учреждения компьютерами и современной техникой, но и менять принципы подачи учебного материала. Также требуется переосмысление роли учителя в образовательном процессе. Простое заучивание информации учениками не дает высокой эффективности без ее понимания и умения применить полученные знания на практике. В стремительный век развития технологий и научно-технического прогресса необходимо осознать, что сегодняшние актуальные материалы для учебных заведений уже завтра будут устаревшими. Соответственно необходимо постоянно обновлять преподаваемые знания в соотношении с последними достижениями науки.
Сейчас в нашей системе образования прослеживается общая направленность в сторону формирования будущего ученого-теоретика, поэтому необходимо сместить акцент в сторону подготовки специалиста-практика. Сегодня выпускники школ или вузов в своем большинстве не умеют использовать полученные знания на практике и этому есть ряд причин. Например, наряду со слабой практической подготовкой, у преподаваемого теоретического материала мало связей с применением знаний и умений в рабочем процессе. Кроме этого, система образования устарела и не соответствует постоянно меняющимся условиям на рынке труда.
Также можно отметить недостаточное финансирование учебных заведений всех уровней – вспомните принятый на 2022–2024 годы бюджет России, в котором прописано сокращение расходов на образование. Между прочим, слабое финансирование образования негативно сказывается на уровне зарплат работников этой сферы, что снижает престиж профессии учителя. А ведь проведение эффективных реформ образования невозможно без качественного обновления педагогического состава.
Теория и практика
Структурно образование можно разделить на три категории – дошкольное, школьное и высшее. Многолетние реформы привели к низкой преемственности между этими ступенями образовательного процесса, что негативно сказалось на качестве обучения и глубине овладения знаниями со стороны учеников.
Российское дошкольное образование является слабо организованной системой, которая не дает детям необходимого для обучения в школе объема знаний. Часто дошкольников обучают лица без педагогического образования, что неудивительно при текущих зарплатах профильных специалистов.
Еще слабее преемственность между школой и вузом. В погоне за подготовкой к ЕГЭ выпускники российских школ не получают нужного объема знаний, необходимых для поступления в вузы. Существующее бесплатное образование привело к тому, что старшеклассники вынуждены обращаться к платным репетиторам.
Есть еще один немаловажный нюанс, говорящий об общем уровне высшего образования. Хорошие вузы в России были и остаются, однако сложившийся в обществе стереотип, что без высшего образования «никуда», привел к тому, что все больше людей стремятся его получить. Как следствие – увеличивается количество вузов, которые готовят будущих специалистов на весьма низком уровне несмотря на платную основу, главное – заработать деньги на студентах. И эта проблема обостряется тем, что престиж профессиональных училищ катастрофически мал, да и их количество со времен СССР значительно сократилось. Уже сейчас наблюдается дефицит высококвалифицированных специалистов среднего звена рабочих специальностей – токарей, фрезеровщиков и пр. Кроме того, для многих юношей высшее образование является всего лишь поводом для освобождения от службы в армии – нет системного патриотического воспитания, зато хватает вузов с плохим образовательным уровнем, но с «обязательной» военной кафедрой <…>
Продолжение читайте в печатном номере газеты.
Молотов Роман