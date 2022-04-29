Государственный вандализм

В Киеве сносят монумент Дружбы русского и украинского народов. Разрушению подверглась бронзовая скульптура двух рабочих: русского и украинца. Монумент был установлен в 1981 году.
«Злоба бандеровской своры проявляется в охоте на все русское, советское: памятники, символы Победы, литературу, культуру – отреагировал лидер КПРФ Геннадий Зюганов на этот акт государственного вандализма. – Уже говорил про разрушение нацистами величественного монумента «Дружба народов». Увидел только что снимок данного преступления. Очень тяжело смотреть на все это. Но убежден, что на освобожденной от нацизма земле Украины мы все воздвигнем и отстроим заново! Верю, мы вновь возродим дружбу и солидарность братских русского и украинского народов!»