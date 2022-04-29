Сергей Богатыренко: Не по сенатору Маркс

В 2014 году, благодаря слаженным действиям крымчан и армии РФ, полуостров был демилитаризован от вооруженных сил Украины. В порыве положительных эмоций от долгожданных исторических событий крымской весны мы забыли денацифицировать полуостров.
И это сейчас подтверждает информация о том, что Крым вошел в тройку «лидеров» по количеству судебных дел о дискредитации российских Вооруженных сил. Спрашивается, как Крым, который всего восемь лет назад пережил угрозы украинских националистов и своими глазами наблюдал все бесчинства бандеровских отморозков, мог сегодня попасть в такой позорный рейтинг? Все дело в том, что лишь малая часть оголтелых сбежала с полуострова. Основная часть украинских деятелей и русофобов продолжила свою деятельность в Крыму. Никуда не делись активисты таких украинских партий как БЮТ (Тимошенко), Удар (Кличко), Свобода (Тягнибок), Народный фронт (Яценюк). Они просто растворились в массе крымчан.
Вы спросите, почему я сейчас, спустя восемь лет, поднимаю этот вопрос? Да потому, что дело украинских националистов и их сторонников по-прежнему живет в Крыму.
Маски сброшены?
Сейчас много говорят о пятой колонне, многие уже проявились и сбежали за границу, многие пытаются усидеть на двух стульях сразу, а третьи, видимо, устав держать маску патриота, потихоньку выпускают ее из рук.
Хочу заострить ваше внимание на вопросе переименования центральных улиц крымской столицы, в том числе и переименование улицы Карла Маркса в Екатерининскую. В последнее время этот вопрос постоянно будируется псевдопатриотами из партии власти.
Напомню, с такой безумной инициативой, от имени Русской общины Крыма выступил сенатор РФ Сергей Цеков, которому, по всей видимости, имя всемирно известного философа, социолога, экономиста, соавтора «Манифеста Коммунистической партии» и автора классического научного труда по политэкономии «Капитал» не дает покоя. Этот вопрос обсуждался на заседании Общественной палаты РК, на котором я выступил категорически против данной инициативы. Тем более так называемая Общественная палата с общественностью этот вопрос не обсуждала и на интересы этой самой общественности, а тем более жителей улиц, которые планируют переименовать, просто наплевала.
Присутствующий на данном заседании сенатор не смог пояснить, почему переименовываются улицы, названные в честь советских и коммунистических деятелей. А ведь являясь еще и председателем Русской общины Крыма он не раз, думаю, лицемерно заявлял, что приоритет Русской общины – это сохранение исторической памяти России в Крыму. Интересно, община либо не считает советский период российским, либо в угоду политическому веянию сохраняет один исторический период, стараясь уничтожить при этом почти век нашей истории.
Если так неймется выделиться из серой массы чиновников, то называйте вновь построенные улицы, бульвары, проспекты. Но этого у вас, смотрю, не получается, т.к. ваши же однопартийцы занимаются, в основном, уплотнительной застройкой.
Под прикрытием исторической справедливости руками единороссов проводится сугубо антисоветская акция. Любое действие в сторону антисоветизма и декоммунизации приводит к фашизму, как единственному врагу всего советского. Яркий пример – страны Прибалтики, Польши, Украины и др. Считаю, что данной инициативой Цеков ставит себя в один ряд с укробандеровцами и националистами, которые как бездомные собаки метят свою территорию сносом памятников советской эпохи и повсеместным переименованием улиц.
А ведь у Цекова есть Орден дружбы (награда Донецкой Народной Республики) (2017 год) – за особые заслуги в укреплении дружбы и сотрудничества между народами, повышении авторитета Донецкой Народной Республики за рубежом, за содействие в укреплении мира и дружественных отношений между государствами, широкую благотворительную и гуманитарную деятельность. Но в вопросах сохранения исторической памяти ведет он себя совершенно иначе, чем глава ДНР Денис Пушилин. Сейчас глава ДНР при освобождении населенных пунктов от украинских фашистов одним из первых указов поручает вернуть советские названия улицам. Вот так, а для Цекова, видимо, все это ценности не имеет. И все это происходит в момент испытания нашей экономики на прочность. Когда надо выбрать приоритетные направления развития нашей экономики и не распыляться на пустые, никому не нужные финансовые траты. Может Сергей Павлович невнимательно слушал своего Председателя Совфеда, которая на всю страну заявила, что мы даже гвоздей не производим. Так может сенатору лучше заняться вопросами производственной безопасности, новыми рабочими местами, заботой о благосостоянии крымчан, а не залазить к ним в карман и не создавать им дополнительных, никому не нужных проблем с заменой документов.
В чем смысл?
Напомню, что Маркс, как один из основоположников марксистко-ленинской идеологии, имеет прямое отношение к развитию первого в мире государства социальной справедливости – СССР, индустриализации, плану ГОЭРЛО, победе Красной армии в ВОВ, полету первого человек в космос, развитию передовой науки, медицины, образования, социалке. Видимо, по мнению сенатора, всего этого недостаточно, чтобы центральная улица Крыма носила его имя. Правда сам Цеков особо ничем не отличился. Может это комплексы? Я в этом вижу банальное предательство, в том числе и идеалов Крымской весны. Именно события этих дней проходили возле Госсовета на улице Карла Маркса и на площади Ленина, увековечив названия этих улиц в современной истории Крыма.
Так скажите, чем сенатор Цеков со своими антисоветскими и русофобскими идеями отличается от оголтелых бандеровцев? Лично для меня ничем. Мне кажется, что он стоит с ними в одном ряду.
Переименование улиц – это показатель отсутствия здравого смысла, абсолютно пустая, а в данном случае откровенно предательская инициатива. При этом, если копнуть в историю чуть глубже, то еще ранее улица Карла Маркса носила название «Полицейская». Странно, что яркий представитель партии власти отказался от такого названия, тем более, что в нынешнее время любое возложение цветов, проведение одиночных пикетов, других мероприятий, как правило, заканчиваются общением с полицией.
Весь мир содрогается от уничтожения памятников. А у нас не просто чиновники, а целый сенатор занимается переименованием улиц! Боритесь с настоящим злом – нищетой, безработицей, коррупцией, за то, чтобы каждый ребенок-сирота получил свое жилье – одним словом займитесь делом соответствующим уровнем сенатора Российской Федерации.
Надеюсь, после завершения полномасштабной спецоперации по денацификации Украины, эту работу проведут и на нашем полуострове, избавив его от пятой колонны, перевертышей и откровенных предателей.
Сергей Богатыренко, первый секретарь КРО КПРФ