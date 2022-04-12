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вторник, 12 апреля 2022 г.

Символ борьбы с фашизмом на Украине


Новые времена порождают новых героев.

Не обязательно быть крутым бойцом, вооруженным до зубов, иногда достаточно просто помнить и чтить своих предков, верить в справедливость и отстаивать свои убеждения так, как ты это можешь сделать.

Например так, как сделала пожилая украинка, отказавшаяся от подачек украинских военных, растоптавших красный флаг, который она сберегла еще со времен СССР, в память о своих родителях, воевавших с фашистами.

Украинская бабушка с флагом СССР стала символом антифашистской борьбы, передает канал Коммунистический мир.