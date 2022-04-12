Коммунисты Керчи поздравили ветерана первого отряда космонавтов

Сегодня, 12 апреля, в день космонавтики, коммунисты Керченского городского отделения КПРФ, депутат Керченского городского совета Вагин С. А., первый секретарь Керченского ГО КПРФ Милютина М. И., секретарь по идеологии Левдик Е. И., коммунист Милютин А. Н. посетили Кондык Валерия Сергеевича, керчанина, который с молодых лет связал свою жизнь с космосом, вместе с Юрием Гагариным, был в первом отряде космонавтов. Из первых уст узнали много интересного о жизни и работе первого отряда космонавтов.
С праздником Вас дорогой наш коммунист Валерий Сергеевич, здоровья Вам, долголетия и всего самого наилучшего и всегда оставаться в наших рядах.
Пресс-служба Керченского ГО КПРФ