Двадцать неотложных мер для преображения России

Россия вновь оказалась на крутом переломе своей истории. Особые условия открывают новые возможности и перспективы. Как ими воспользоваться?
Ответить на этот вопрос — значит предложить пути решения острейших социально-экономических проблем нашей страны. КПРФ предлагает их обществу в своей программе.
Углубляющийся мировой кризис и ситуация вокруг Украины знаменуют новый этап в нашей истории. Запад во главе с США бросил многонациональной России жестокий вызов. По сути против нашей Державы и всего Русского мира развернута полномасштабная «гибридная война». На все это нужен продуманный, энергичный и жесткий ответ. Мы обязаны позаботиться о нашем будущем, полностью свободном от иностранного диктата, бесправия и нищеты. Предстоит надежно защитить себя и своих друзей от внешней агрессии, нацизма и бандеровщины.
Пришло время для реализации левопатриотической программы изменения коренных основ жизни России. Любые попытки сохранить порочную систему управления экономикой ведут к катастрофе. Пора покончить с господством финансово-олигархического капитала и ускоренно развивать реальное производство и социальную сферу. Хватит сказок про «чудеса рынка», «свободу торговли», «таргетирование инфляции» и прочих догм либеральных фундаменталистов. КПРФ борется за индустриализацию ХХI века. За ускоренное развитие науки, образования, здравоохранения и культуры. Только на их основе Россия защитит независимость, обеспечит безопасность и гарантирует свое достойное будущее.
Прямая цель натовских санкций — удушить нашу страну. А в правящих кругах России немало тех, кто спешит компенсировать потери не гражданам, а олигархам и спекулянтам. КПРФ — за принципиально иные подходы. Мы настаиваем на всесторонней поддержке промышленности и сельского хозяйства, авиа- и автомобилестроения, новейших производств и разработок, здравоохранения и образования.
Настал момент отстранить коллаборантов от экономического штурвала России. Пора вести огромный корабль нашей страны курсом справедливости и гуманизма. Курсом социалистического созидания!
Предлагаем пакет из двадцати неотложных мер
1. Национализировать ключевые отрасли экономики и банковскую систему. Первый шаг — обращение в собственность государства активов иностранных компаний, покинувших Россию. Производственные площадки и торговые сети «беглецов», их технические и логистические центры, предприятия общественного питания и сферы услуг должны работать в интересах народа. Нужно использовать государственные инвестиции для запуска остановленных производств, восстановления разорванных экономических цепочек, борьбы с безработицей и нищетой. Установить госмонополию на производство и реализацию спиртсодержащей продукции и табака. Удвоить бюджет Российской Федерации, превратив его в бюджет развития.
2. Восстановить государственное планирование. Создать с этой целью специальный Государственный комитет. Поручить ему координацию экономической деятельности на национальном, отраслевом и межотраслевом уровнях. Приоритетами нового Госплана определить возобновление полноценной работы авиа-, станко- и автомобилестроения, энергетики и металлургии. Гарантировать прорыв в высоких технологиях, контроль за тарифами и ценообразованием, ускоренный рост производства товаров и услуг. Реорганизовать «проблемные» акционерные общества в государственные унитарные предприятия. Навести порядок в работе госкорпораций.
3. Гарантировать продовольственную безопасность России. Особое внимание уделить агропромышленному комплексу. Обеспечить производителей на селе необходимой техникой и топливом, семенами и удобрениями. Создать систему поддержки сельхозпредприятий через механизмы дешевых кредитов, прямых субсидий и дотаций. Поддержать восстановление сельхозмашиностроения. Отменить уплату земельного налога с кадастровой стоимости. Преодолеть кадровый голод на селе. Осуществить масштабную программу развития сельских территорий, через программу второй целины обеспечить масштабный ввод в севооборот брошенных земель.
4. Изжить произвол спекулянтов. Создать государственную сеть торговли продуктами питания и товарами массового спроса. Продавать их с минимальной наценкой. Для граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, дать возможность совершать покупки через беспроцентный кредит и при помощи социальных карт.
5. Перевести фармацевтические компании под контроль министерства здравоохранения России. Организовать их работу в строгом соответствии с программами и заявками государства. Поэтапно ликвидировать зависимость нашей страны от импортных препаратов и их компонентов.
6. Резко увеличить вложения в развитие экономики. Использовать для этого средства госбюджета и Фонда национального благосостояния, а также механизм денежной эмиссии с целевым направлением средств в перспективные производства. Внедрить беспроцентный кредит для предприятий.
7. Обеспечить госконтроль над экспортом и импортом в целях развития производства. Экспорт углеводородов сочетать со снижением цен на газ и нефтепродукты внутри страны. Ускоренно развивать нефтепереработку. Ограничить вывоз древесины за рубеж и поддержать деревообработку.
8. Повысить конкурентоспособность отечественной продукции. Отменить налог на добавленную стоимость в производственной сфере. Заменить его налогом с оборота. Капитально «отремонтировать» всю налоговую систему. Освободить от подоходного налога бедных, повысить налоговую нагрузку на олигархию.
9. Определить ключевой задачей Центрального банка содействие росту экономики. Усилить ответственность ЦБ за курс рубля и устойчивость национальной валюты. Настойчиво расширять использование рубля в расчетах с зарубежными странами. Восстановить специализированные государственные банки для поддержки промышленности, строительства, наукоемких технологий. Нацелить все госбанки на задачи экономического и социального развития страны. Сократить число коммерческих банков.
10. Надежно защитить трудящихся от безработицы. Срочно сформировать отвечающую сегодняшним вызовам государственную программу поддержки занятости. Она должна эффективно способствовать сохранению рабочих мест и активному созданию новых.
11. Пресечь вывоз капитала из России. Гарантировать деофшоризацию экономики. Прекратить отток капиталов и обеспечить их возвращение. При помощи масштабных инвестиций государства преодолеть хроническое недофинансирование реального сектора экономики.
12. Признать вступление во Всемирную торговую организацию грубой ошибкой. Осуществить выход из ВТО, нахождение в которой ослабило Россию перед лицом варварской санкционной политики Запада. Провести экспертизу всех двусторонних и многосторонних соглашений России, пересмотреть невыгодные и устаревшие.
13. Первостепенное внимание — поддержке и развитию регионов. Провести глубокий государственный аудит их экономического потенциала. Через работу Госплана восстановить и обновить технологические цепочки. Четко сформулировать подходы к распределению народонаселения по территории России. Уделить самое серьезное внимание развитию регионов Дальнего Востока и Севера.
14. Всемерно поддержать российскую науку. Вернуть Академии наук ее статус и экспериментальную базу. Решительно ускорить разработку и внедрение научно-технических достижений. Использовать отраслевой принцип формирования новых научных учреждений и лабораторий. До конца 2023 года увеличить втрое госрасходы на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы.
15. Поддержать народные предприятия как проверенный и наиболее эффективный локомотив роста экономики и социальной защиты трудящихся. Создать условия для всестороннего раскрытия и реализации их потенциала. Строго пресечь административное и рейдерское давление на коллективы народных предприятий и их руководителей.
16. Немедленно отменить повышение возраста выхода на пенсию. Данное решение правительства и «Единой России» ничем не обосновано. Необходимо вернуть прежний пенсионный возраст: 55 лет — для женщин, 60 лет — для мужчин. Упразднить страховую медицину, восстановить государственную систему здравоохранения.
17. Повысить вдвое минимальную оплату труда и прожиточный минимум. Это позволит предотвратить дальнейшее вымирание страны. Уже сегодня прожиточный минимум не может быть ниже 25 тысяч рублей. Возвратить единую тарифную сетку для медицинских и педагогических работников. Оплачивать труд учителей и врачей из федерального бюджета. Раз и навсегда ликвидировать подушевое финансирование образовательных организаций.
18. Массово строить социальное жилье для граждан России и вынужденных переселенцев из Донбасса и с Украины. Рассматривать право на жилье как гарантию права на жизнь. Перейти к масштабным инвестициям государства в жилищное строительство и коммунальное хозяйство. Заморозить тарифы на услуги ЖКХ, отменить поборы за капремонт и общедомовые нужды. Плата за ЖКХ не может превышать 10% семейного дохода.
19. Гарантировать поддержку русского языка и культуры народов, составлявших великий Советский Союз. Поставить вне закона пропаганду русофобии и антисоветизма. Очистить школу от егэшного образования и соросовских учебников. Окружить особой заботой музеи и театры, картинные галереи и филармонии, архивы и библиотеки, дома культуры и творческие коллективы. Поддержать внутренний туризм, способствующий знакомству молодежи с богатейшей историей и природой нашей Родины.
20. Укреплять Союз России и Белоруссии и связи на пространстве СНГ. Деятельно формировать общее экономическое и культурное пространство с Донецкой и Луганской народными республиками. Способствовать укреплению сотрудничества стран, входящих в БРИКС, ШОС, ОДКБ. Решительно защищать соотечественников за рубежом. Широко открыть двери для их возвращения на Родину.
Наша страна имеет все, чтобы выйти на курс развития, на принципиально новую траекторию движения вперед. Освобождение от власти глобального капитала, компрадоров и финансовых спекулянтов Запада позволит нам противостоять любому диктату и давлению извне.
Решение этой исторической задачи возможно только при условии глубокого патриотического воспитания. Оно категорически несовместимо с клеветой на нашу историю, с подлыми проявлениями русофобии и антисоветчины. Это особенно важно для формирования сознания молодых людей. Мы обязаны помнить истину: невозможно побеждать, если в голове у молодежи не нравственные и патриотические ценности, а «кешбэк» и «лайки». Необходимо положить конец разрушительным попыткам прозападной «пятой колонны», питающейся ненавистью к нашей стране, влиять на настроения общества, на мировоззрение молодых людей.
Пора уверенно вступить на путь истинно суверенного развития и поставить человека труда в центр политики государства. Пришло время твердо опереться на великий опыт Советской Родины, осознать суть успехов народного Китая, внимательно вглядеться в будущее. Программные подходы КПРФ задают точные ориентиры для движения России к лучшему будущему, к власти народа, к социалистическому преображению нашей Державы.
Геннадий Зюганов, Председатель ЦК КПРФ,
руководитель фракции КПРФ в Государственной Думе