Сергей Богатыренко: Сегодня труд Маркса как никогда актуален

204 года назад, 5 мая 1818 г., в городе Трире родился Карл Маркс – величайший политический мыслитель, социолог, общественный деятель, экономист, писатель, политический журналист, революционер, основоположник научного коммунизма, пролетарской политэкономии и философии.
В личности Карла Маркса слились черты гениального мыслителя, осуществившего революционный переворот в общественных науках, и несгибаемого революционного борца, способствовавшего превращению рабочего движения в могучую силу общественного прогресса. Карл Маркс вместе с Фридрихом Энгельсом раскрыл объективные законы, на основе которых совершается общественное развитие, и вооружил пролетариат революционной теорией борьбы за построение бесклассового коммунистического общества. Тем самым, Карл Маркс совершил революционный переворот в истории общественной мысли, открыв эру научного социализма и коммунистического обновления мира.
И сегодня труд Маркса как никогда актуален. Когда наступают кризисные моменты, дальновидные политики и экономисты прежде всего обращаются к работам Карла Маркса. И только недополитики, в угоду сиюминутного желания привлечь к себя внимание, пытаются предать забвению имя великого гения, занимаясь переименованием городских улиц, обезьянничания под укронацистов. Глупцы не понимают, что об их «инициативах» не вспомнят уже завтра, а имя Маркса пройдет сквозь века.
Все прогрессивные силы человечества вспоминают сегодня имя великого мыслителя и экономиста – Карла Маркса!
Первый секретарь КРО КПРФ Сергей Богатыренко