Награды ветеранам

Сегодня в помещении КРО КПРФ состоялся Пленум Совета Крымской республиканской организации инвалидов войны, Вооруженных Сил, участников боевых действий. Представители организации приехали на мероприятие из разных городов республики Крым.
Открыл и вел работу Пленума Председатель Совета Крымской республиканской организации инвалидов войны, Вооруженных Сил, участников боевых действий Юрий Осипенко. Председатель подвел итоги работы организации за год, а также был обсужден и вынесен на голосование ряд важных вопросов в деятельности организации, приняты решения.
В работе Пленума принял участие Первый секретарь КРО КПРФ Сергей Богатыренко. Он сердечно поблагодарил ветеранов за их активность и жизненную стойкость, пожелал здоровья и долголетия и вручил награды от ЦК КПРФ: памятные медали «В ознаменование столетия образования СССР».
«Считаю, что эта награда особенно ценна и для вас, так как вы прекрасно помните о своей родине – Союзе Советских Социалистических Республик, которой отдали многие и лучшие годы своей жизни, за счастье и процветание которой боролись и трудились. Спасибо вам за это», - обратился Сергей Богатыренко к награждаемым участникам организации.
В завершение мероприятия Юрий Осипенко сердечно поздравил всех присутствующих с наступающим праздником Победы.
Открыл и вел работу Пленума Председатель Совета Крымской республиканской организации инвалидов войны, Вооруженных Сил, участников боевых действий Юрий Осипенко. Председатель подвел итоги работы организации за год, а также был обсужден и вынесен на голосование ряд важных вопросов в деятельности организации, приняты решения.
В работе Пленума принял участие Первый секретарь КРО КПРФ Сергей Богатыренко. Он сердечно поблагодарил ветеранов за их активность и жизненную стойкость, пожелал здоровья и долголетия и вручил награды от ЦК КПРФ: памятные медали «В ознаменование столетия образования СССР».
«Считаю, что эта награда особенно ценна и для вас, так как вы прекрасно помните о своей родине – Союзе Советских Социалистических Республик, которой отдали многие и лучшие годы своей жизни, за счастье и процветание которой боролись и трудились. Спасибо вам за это», - обратился Сергей Богатыренко к награждаемым участникам организации.
В завершение мероприятия Юрий Осипенко сердечно поздравил всех присутствующих с наступающим праздником Победы.