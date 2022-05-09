С Днем Победы!

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны!
Уважаемые земляки и товарищи!
От всего сердца поздравляем вас с великим праздником – Днем Победы!
9 мая 1945 года – священная дата для всех поколений россиян, ставшая символом беспрецедентного героизма и единения нашего народа, верности Родине.
В этот день мы вспоминаем погибших на полях сражений, самоотверженно работавших в тылу, поднимавших страну в послевоенное время и не доживших до сегодняшнего дня.
Время неумолимо перед возрастом. Сегодня рядом с нами живут ветераны и участники войны.
Низкий поклон вам, поколение победителей! Своим ратным, трудовым, гражданским подвигом вы вписали Победу в мировую историю!
Все мы в неоплатном долгу перед вами.
Товарищи, земляки! Будем достойными ратных и трудовых подвигов старшего поколения! И сохраним самое ценное, что завоевано в 45-м – мир, свободу, независимость нашей великой страны.
Пусть праздник Победы служит и впредь сплочению, и придаст новые силы в укреплении могущества России.
От всего сердца желаем всем мирного неба над головой и новых побед во благо России!
С уважение, редакция газеты "Коммунист Крыма"