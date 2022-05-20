В полку пионеров прибыло!

В поселке Багерово Ленинского района в день 100-летия пионерской организации в ее ряды вступили 37 пятиклассников. Красные галстуки ребятам повязали директор "Багеровской средней общеобразовательной школы № 2 имени дважды Героя Советского Союза Амет-Хана Султана" Елена Юшакина, председатель Багеровского сельского совета Елена Хрони, а также представители компартии заведующая идеологическим отделом КРО КПРФ Елизавета Холодовская и заведующая отделом оргработы КРО КПРФ Екатерина Евсеенкова.
Какие пионеры дня сегодняшнего, что их привлекает в пионерской организации, к чему они стремятся и во что верят, подробнее об этом читайте в очередном номере газеты «Коммунист Крыма»