Юбилей Пионерии в Судаке неожиданно широко расплескался по городу. Помимо наших, внутрипартийных затей, в празднование включились и те, кому дорог пионерский галстук, у кого навсегда сохранились в сердце слова пионерской Клятвы.
Городской Дом культуры — спасибо, за поддержку, участвовал силами коллективов самодеятельности.
Юнармия — ребята торжественно вынесли на сцену Знамя городской пионерской организации.
Учителя, ветераны системы образования, бывшие пионерские вожатые, и множество совсем молодых ребят собрались в стареньком зале ДК.
Множество поздравлений со сцены, от главы администрации, от отдела образования, от общественных и партийных организаций, прозвучало в день знаменательного юбилея пионерии.
Одной из самых радостных новостей, прозвучавших со сцены стало сообщение о том, что в Госдуму внесен законопроект о создании Всероссийской детско-юношеской организации, которая должна стать наследницей пионеров.
Пресс-служба Судакской ГО КПРФ