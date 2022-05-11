Крымские коммунисты торжественно отметили великий праздник - День Победы

"Мы напомнили жителям города Симферополя о том, кто принимал участие в Великой Отечественной войне и, какое знамя Советские солдаты водрузили над Рейхстагом! – отметил первый секретарь КРО КПРФ Сергей Богатыренко. –История не забыта и никто ее затмить не сможет! Благодаря патриотизму, благодаря вождю Иосифу Сталину мы одержали победу!
Поздравляю всех с Днём Победы в Великой Отечественной войне!
Наши
отцы и деды сломали хребет вселенскому злу фашизма и подняли Красный
стяг над Рейхстагом. Сегодня наши новые герои защищают земли от мерзости
и одичания. И вместе с ними вновь гордо реет Красное Знамя Великой
Победы!
Пусть победное Красное Знамя вдохновляет новые поколения защитников Отечества!»
В других городах и селах Крымского полуострова также прошли праздничные шествия в честь Дня Победы и члены коммунистической партии гордо несли Красное знамя Победы и флаги партии.
Пресс-служба КРО КПРФ