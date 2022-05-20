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пятница, 20 мая 2022 г.

День пионерии в Красногвардейском

 19 мая 2022 года в помещении Красногвардейского РО КПРФ проведено торжественное собрание посвященное 100-летию образования пионерской организации.



Присутствовали ветераны партии , поделились своими воспоминаниями о бурной пионерской молодости. После собрания принято решение возложить цветы у памятника В.И. Ленина.

Первичные партийные отделения (Восходненское,Янтарненское,Полтавское,Пятихатское и другие ППО) в своих населенных поселениях так-же возложили цветы к памятнику В.И.Ленина. Музей с.Восход (Готовчиков Н.А.) провел встречу с ветеранами пионерии в помещении музея.

Памятная дата пионерии не осталась без внимания Красногвардейского райкома КПРФ.

В музее с. Восход зам секретаря ППО Готовчиков Н. А. провел открытый урок посвященный 100-летию пионерской организации, на уроке присутствовало около 4о учащихся Восходненской общеобразовательной школы, ученикам демонстрировали много музыкальных номеров пионеров эпохи Советского Союза , пели пионерские песни. Так-же учащимся рассказали о героических подвигах пионеров в годы Великой Отечественной войны.

1-й секретарь Крапсногвардейского РО КПРФ С.Б. Полищук
Зам. секретаря Восходненского ППО Н.А. Готовчиков