День пионерии в Красногвардейском

19 мая 2022 года в помещении Красногвардейского РО КПРФ проведено торжественное собрание посвященное 100-летию образования пионерской организации.
Присутствовали ветераны партии , поделились своими воспоминаниями о бурной пионерской молодости. После собрания принято решение возложить цветы у памятника В.И. Ленина.
Первичные партийные отделения (Восходненское,Янтарненское,Полтавское,Пятихатское и другие ППО) в своих населенных поселениях так-же возложили цветы к памятнику В.И.Ленина. Музей с.Восход (Готовчиков Н.А.) провел встречу с ветеранами пионерии в помещении музея.
Памятная дата пионерии не осталась без внимания Красногвардейского райкома КПРФ.
В музее с. Восход зам секретаря ППО Готовчиков Н. А. провел открытый
урок посвященный 100-летию пионерской организации, на уроке
присутствовало около 4о учащихся Восходненской общеобразовательной
школы, ученикам демонстрировали много музыкальных номеров пионеров эпохи
Советского Союза , пели пионерские песни. Так-же учащимся рассказали о
героических подвигах пионеров в годы Великой Отечественной войны.
1-й секретарь Крапсногвардейского РО КПРФ С.Б. Полищук
Зам. секретаря Восходненского ППО Н.А. Готовчиков