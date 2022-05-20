В Симферополе отметили День Пионерии!

19 мая 2022 г. Симферопольское городское отделение КПРФ, КРО ЛКСМ, Симферопольская городская пионерская организация им. В.И. Ленина провели праздничные мероприятия, приуроченные 100-летию создания Всесоюзной пионерской организация им. В.И. Ленина.
В праздничных мероприятиях приняли участие ветераны партии, ветераны комсомола, коммунисты, комсомольцы, учащиеся школ.
Перед собравшимися с приветствием выступил Первый секретарь СГО КПРФ — Саенко В.Н.
В своём выступлении Василий Саенко поздравил с юбилеем пионерской организации. Пионерская организация в соответствии с положением об организации ставит своей целью воспитание юных борцов за дело коммунистической партии. Цель выражена в девизе организации. На призыв: «Пионер к борьбе за дело Коммунистической партии Советского союза будь готов!» — следует ответ: «Всегда готов».
О Роли пионеров-героев и их вкладе в победу Советского народа в Великой Отечественной войне выступил секретарь по идеологии — Багдасаров Ф.К.
О работе по выполнению и проведению мероприятий, посвященных 100-летию Всесоюзной пионерской организации им. В.И. Ленина рассказал Первый секретарь КРО ЛКСМ — Донченко И.Г.
Пионерскую линейку по приёму в пионеры провела старшая пионервожатая Симферопольской городской пионерской организации им. В.И. Ленина — Шабанова А.А. Юные пионеры дали пионерскую клятву на верность Родине!
В завершение участники и юные пионеры возложили цветы пионерам-героям в Детском парке.
Пресс-служба Симферопольского ГО КПРФ