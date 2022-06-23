Как России выйти из кризиса

20 июня 1918 года – Совет Народных Комисаров принял Декрет «О национализации нефтяной промышленности». Этот исторически важный документ, подписанный В. И. Лениным сто лет назад, остается актуальным и сегодня! Более того, вопрос национализации нефтяной промышленности сейчас встречается не только в программах коммунистических партий и движений. Все большее количество людей понимает, что нефтяная промышленность должна принадлежать государству, а не группе частных лиц. Другой вопрос, что желание большинства, мечтающего о национализации нефтяной отрасли и соответствующей сырьевой ренте, наталкивается на позицию властей, которые по вполне понятным, я бы даже сказал, осязаемым причинам оберегают этих частных владельцев и их нечестно нажитое имущество.
Вопрос о пересмотре итогов приватизации никто не отменял. И поэтому данный декрет за подписью Ленина будет еще долго нависать над нашими «эффективными собственниками» от нефтяной промышленности, так как желающих вернуть бывшую общенародную собственность и заставить ее работать на благосостояние народа в стране более чем достаточно. И только Партия КПРФ в своей программе «Двадцать неотложных мер для преображения России» одним из первых пунктов предлагает национализировать ключевые отрасли экономики, в том числе и нефтедобывающую. А средства полученные от этого перераспределить на отстающие отрасли экономики, восстановить производственные мощности по переработке сырья, а не вывозить его за границу. Свои заводы и фабрики – это сотни тысяч рабочих мест, сотни миллионов денежных средств в казну. Это повышение уровня жизни нищающих сейчас россиян. Нынешняя власть, в лице «Единой России», не заботится о людях. Она думает только об олигархах. Люди же стали для них новой нефтью, из которых можно бесконечно качать деньги, подымая налоги и поборы, но оставляя на мизерном уровне МРОТ, пособия, пенсии, зарплаты. Вопиющим фактом является то, что в XXI веке в самой богатой ресурсами стране около 1/5 жителей прозябают за чертой бедности.
Тем не менее, партия власти до сих пор боится произносить словосочетание «государственный план», забывая, что именно планирование лежит в основе успешной экономики любой страны. Без плана даже учитель урок не проводит, поэтому единороссы уже тридцать лет пытаются «поднять Россию с колен», но ввергают ее во все более глубокий кризис. Его стремительному развитию способствовала также и пандемия коронавируса, и санкции недружественных нам стран. И что же предложили нам? Правительство в марте подготовило план поддержки экономики в условиях санкций на 1 трлн рублей. По задумке чиновников, это позволит в том числе перестроить логистические и производственные цепочки и обеспечить российские предприятия новыми поставщиками и покупателями готовой продукции, а также обеспечить людей «привычными услугами и товарами или достойной альтернативой». А в апреле спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко с удивлением узнала, что мы даже гвозди сами не производим. И это говорит человек, три десятка лет просидевший в правительстве, принимавший законы, которые и привели нас к сегодняшнему печальному результату, но так и не удосужившийся разобраться в управлении и планировании экономики своей страны. Еще один единоросс, спикер Крымского парламента Владимир Константинов, заявил, что создание рабочих мест – это дело бизнеса, а не государства. Видимо, поэтому основные меры поддержки партии власти направлены на бизнес, причем не мелкий и средний. Но как мы знаем, рабочих мест с достойной оплатой труда от этого не прибавляется. Капитализм в первую очередь думает о своих карманах.
В отличие от единороссов, КПРФ всегда имеет четкий, рациональный и реальный план по выходу из кризиса, мерам поддержки, развитию экономики и т.д. Возвращаясь к программе «Двадцать неотложных мер для преображения России», хочу напомнить, что среди предложенных на рассмотрение правительству, но так и не принятых ими мер, были и есть национализация ключевых отраслей экономики и банковской системы. В том числе госмонополия на производство и реализацию спиртсодержащей продукции и табака. Восстановление госплана и наведение порядка в работе госкорпораций. Гарантия продовольственной безопасности за счет поддержки сельхозпредприятий, восстановления сельхозмашиностроения, развития сельских территорий. Создание государственной сети торговли продуктами питания и товарами массового спроса с минимальной наценкой. Перевод фармацевтических компаний под контроль Минздрава России. Резкое увеличение вложений в развитие экономики. Госконтроль над экспортом и импортом в целях развития производства. Снижение цен на газ и нефтепродукты внутри страны и ускоренное развитие нефтепереработки. Повышение конкурентоспособности отечественной продукции. Освобождение от подоходного налога бедных, повышение налоговой нагрузки на олигархию.
Программа КПРФ затрагивает все аспекты жизни и развития России, поэтому Центробанк должен содействовать росту экономики, а все госбанки – экономическому и социальному развитию страны, при этом необходимо сократить число коммерческих банков. Срочно сформировать отвечающую сегодняшним вызовам государственную программу поддержки занятости, сохранять и активно создавать рабочие места. Пресечь вывоз капитала из России. Направить первостепенное внимание на поддержку и развитие регионов. Всемерно поддержать российскую науку. Поддержать народные предприятия и создать условия для всестороннего раскрытия и реализации их потенциала. Немедленно отменить повышение возраста выхода на пенсию и вернуть прежний пенсионный возраст. Упразднить страховую медицину, восстановить государственную систему здравоохранения. Повысить вдвое минимальную оплату труда и прожиточный минимум, что позволит предотвратить дальнейшее вымирание страны. Оплачивать труд учителей и врачей из федерального бюджета. Массово строить социальное жилье для граждан России, рассматривая право на жилье как гарантию права на жизнь. Заморозить тарифы на услуги ЖКХ, отменить поборы за капремонт и общедомовые нужды.
Считаю, что принятие и выполнение этих и других пунктов программы КПРФ «Двадцать неотложных мер для преображения России» позволит в короткие сроки вывести нашу страну из кризиса, дать ей необходимые возможности роста, оздоровит экономику и позволит преодолеть черту бедности всем жителям России, а также даст возможность нам и нашим детям быть уверенными в завтрашнем дне.
Сергей Богатыренко