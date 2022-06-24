Недоступная среда, четверг, пятница… и так уже много лет

Все чиновники и СМИ вспоминают об инвалидах только раз в году – 3 декабря, когда отмечается Международный день инвалидов. Но ведь эти люди заслуживают к себе ежедневного внимания. Государство заботится о них – это верно, но вопрос в том, насколько эта забота достаточна и в какой мере она зависит от тех, кто исполняет законы на местах?
Одной из основных проблем людей с ограниченными возможностями здоровья является невозможность физически преодолеть множество препятствий, которые для нас, здоровых людей, таковыми не являются. Например, лестница или бордюр для человека на коляске – препятствие, которое он не может преодолеть без посторонней помощи.
«Проблемы с доступностью возникают часто, везде и всюду. Даже бывает в некоторых местах, где нужно заказывать ортопедические изделия, мне подняться невозможно, везде ступеньки, пандусов нет. Правда вышли люди ко мне помогли, - рассказывает инвалид с детства Ирина Ященко. – 16 июня мы пытались попасть в Администрацию города Симферополя, расположенную на проспекте Кирова. С улицы здесь достаточно сложный подъем. Одна без своего помощника Сергея, который, кстати, тоже инвалид, я бы здесь не поднялась. И дальше, когда мы заехали в здание, уперлись в ступеньки, т.е. мне дальше хода нет. Охрана сказала, что обычно сотрудники выходят на порог и там общаются с такими посетителями, как я, но сегодня нам не повезло. Нам сказали, что выключили свет, поэтому никого нет в разгар рабочего дня, приходите завтра».
Этот случай просто один из многих в жизни Ирины и таких же как она – людей с ограниченными возможностями здоровья. В России с 2011, а в Крыму с 2014 года действует государственная программа «Доступная среда». Напомним, что она была разработана Минтрудом и направлена на решение задач повышения доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения; устранения социальной разобщенности инвалидов и граждан, не являющихся инвалидами; модернизации государственной системы медико-социальной экспертизы; обеспечения равного доступа инвалидов к реабилитационным услугам.
На текущий момент, к сожалению, само понятие «доступная среда» чаще всего ассоциируется только с пандусами. Но установка пандуса – это решение, что называется, «для галочки», так как оно не несет пользы, а зачастую еще и представляет опасность – при непрофессиональной установке, не соблюдении требований и стандартов.
Важно понимать, что доступная среда представляет собой целый комплекс мероприятий, посредством которого устраняются все барьеры и опасные для инвалидов участки. Даже если адаптация начинается с пандуса – им она не заканчивается.
Конвенция о правах инвалидов утверждает 2 основных принципа для создания доступной среды. Это универсальный дизайн и разумные приспособления. Необходимо учитывать потребности всех людей, включая инвалидов, уже на стадии проектирования новых объектов или при капремонте, делая пространство универсальным. В дополнение к уже построенным зданиям требуются специальные адаптационные устройства, чтобы все люди, независимо от своих физических возможностей, могли воспользоваться услугами или получить доступ к объекту.
Ежегодно на решение проблем инвалидов в рамках программы «Доступная среда» выделяются огромные средства. К примеру, в Республике Крым на эти цели в 2021 году было выделено из федерального и местного бюджетов 64 789 400 рублей; на этот год – 70 962 000 рублей; на следующий год предусмотрено – 35 548 300 рублей. Но, доступнее для инвалидов мало что становится.
«Мой помощник со мной везде, потому что даже обычный бордюр для меня это непреодолимое препятствие, не говоря уже о состоянии наших дорог и тротуаров: колдобины, ямы, - продолжает рассказывать Ирина. – Я уже шестнадцатый год пытаюсь добиться, чтобы там, где я живу, сделали дорогу. 500 метров несчастных никак не могут заасфальтировать. Прислали ответ в этом году, что должны, якобы, сделать, но пока еще ничего нет».
Кроме того, Ирина живет на втором этаже пятиэтажки, где нет ни пандуса, ни лифта: «У меня есть более легкая коляска, 14 кг, и мне парень помогает спуститься и подняться». Она активно занимается спортом – играет в большой теннис на коляске. Занятия проходят трижды в неделю, участвует в соревнованиях в Крыму, на выездные, говорит, нет средств поехать, а в остальное время сидит дома.
Со своими проблемами Ирина обратилась за помощью к депутату Симферопольского горсовета от КПРФ Василию Саенко.
«Кроме проблем с доступностью среды Ирина даже не знала о некоторых мерах социальной поддержки, которые полагаются людям с ограниченными возможностями. Все необходимые обращения направил в Министерство труда и соцзащиты, чтобы они обратили внимание и решили вопросы, касающиеся их компетенции по поводу положенных выплат, путевок, лечения и прочего, - рассказал депутат-коммунист. – Будем регулярно контролировать ситуацию и помогать, добиваясь защиты прав инвалидов и по другим аспектам».
Надеемся, что чиновники более добросовестно начнут относиться к своим должностным обязанностям не только в праздничные дни, когда мы узнаем об их доблестном труде на благо Республики и страны из поздравительных речей, а ежедневно и ежечасно. Адаптация доступности среды нужна не только в архитектурном плане нашему городу и Республике, она нужна в сознании каждого человека.
Лилия Косса