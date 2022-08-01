Ольга Алимова: К 2024 году нехватка мест в школах может достигнуть отметки в 2,2 миллиона

За последние 11 лет количество школ уменьшилось на 27%. Даже в кризисном 1990 году на одну школу было 299 учеников, в то время как сейчас их количество увечилось до 434.
Школьное образование переживает тяжёлые времена – закрываются как городские, так и сельские школы. Благодаря так называемой «оптимизации» за последние двадцать лет в нашей стране закрылась половина всех сельских школ. В Саратовской области совсем недавно под реорганизацию попали несколько учебных заведений в районах и шесть школ города Саратова. Ни дети, ни родители, ни учителя таким решениям не рады.
Наша фракция в Госдуме неоднократно предлагала финансировать школы вне зависимости от количества учащихся в них. Закрытие сельских школ должно происходить только по решению схода граждан. Власть не берет в расчет, что сельские школы, даже малочисленные – это надежда на возрождение села.